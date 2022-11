Salzkottener Kolping-Karnevalisten küren neuen Prinzen

Beim Karnevalsauftakt am Martinisamstag wurde das Geheimnis im Festzelt gelüftet. René I. Scherf beendet die wahrscheinlich längste Amtszeit einer Karnevalsprinzessin der Salzkottener Karnevalsgeschichte. „Auf diesen Moment habe ich jetzt so lange gewartet. Eigentlich sollte ich im vergangenen Jahr schon zum Karnevalsprinzen proklamiert werden, doch Corona hatte etwas gegen. Daher freue ich mich jetzt umso mehr, dass es nun losgeht, und hoffe, dass wir eine tolle Session ohne Einschränkungen feiern können“, sagte der 30-jährige Informatiker nach seiner Proklamation.

Bevor das Geheimnis gelüftet wurde, führten Sebastian Meschede, Vorsitzender der Karnevalsabteilung, und Thomas Schniedermeier, Prinzenadjudant, durch ein kleines, aber feines Programm. Da sich der Rathaussaal, in dem die Proklamation Jahrzehnte lang erfolgte, noch im Umbau befindet, wurden die Sälzer Narren in diesem Jahr im Festzelt auf der Sälzerwiese begrüßt. Die Sälzer Jugendgarde und die Sälzer Tanzgarde begeisterten mit ihren Showtänzen. Die bis dahin amtierende Karnevalsprinzessin Steffi I. Wibbe bedankte sich in einer Abschiedsrede.

Ganz normale Session ist geplant

Der neue Karnevalsprinz ist ein bekanntes Gesicht in Salzkotten. Er ist nicht nur in der Politik als Ratsherr (Die Grünen) und bei den Schützen als Feldwebel bekannt, beim TV Salzkotten ist ihm die Judoabteilung sehr wichtig. Die Jecken dürfen also gespannt sein, unter welchem Motto der Büttenabend am Samstag, 4. Februar, stehen wird. Der Vorverkauf für den Büttenabend, der in gewohnter Weise ausgerichtet werden soll, ist für Samstag, 21. Januar, geplant.

Auch wird es an diesem Tag wieder eine Second-Hand-Börse für Karnevalskostüme geben. „Wir planen eine ganz normale Session“, sagt Sebastian Meschede, „und hoffen, dass uns nicht wieder etwas ausbremst.“ Auch die kleinen Narren dürfen sich freuen: Beim Kinderkarneval am Dienstag, 21. Februar, erwartet „Herr H“ die jungen Jecken in der Sälzerhalle zu einer tollen Kinderparty.