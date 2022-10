Salzkottener Martinimarkt wird zauberhaft

Schon im vergangenen Jahr gab es den Standortwechsel, und der kam gut an, berichtete Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger während der Vorstellung des Festprogramms. Im Ausweichquartier sei der Martinimarkt „stimmig und harmonisch“ verlaufen.

Erneut wird also die Kirmes kompakt auf dem großen Parkplatz an der Sälzerhalle aufgebaut. Auf der Sälzerwiese wird rund um das Festzelt wieder das Hüttendorf errichtet. Auch der Kreativmarkt wird dort zu finden sein. Die Cafeteria bekommt diesmal ein Extrazelt.

Programm ist vielseitig und traditionell

Die Besucher erwartet wieder ein traditionelles und umfangreiches Programm inklusive Fackel- und Laternenumzug sowie Martinsspiel am Freitag – Beginn ist um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Marien –, gesperrter B1 und geöffneter Geschäfte am Sonntagnachmittag (13 bis 18 Uhr). Auftakt ist am Freitag, 4. November, um 15 Uhr mit der Eröffnung der Kirmes, des Hüttendorfes und des Marktes „Kreativ und Handgemacht“.

Günther Hesse vom Festausschuss freut sich über neue Aussteller, sodass nun insgesamt elf kreative Angebote gemacht werden können; darunter Dekoartikel aus verschiedenen Materialien von Holz bis Beton, Tiffany-Glaskunst, selbstgemachte Kinderkleidung oder auch Honig und Kreatives aus Wachs. „Es wird ein vielschichtiges Angebot sein, wir waren wieder sehr kreativ“, so Hesse.

Für das Hüttendorf mit seinen kulinarischen Angeboten steht noch einmal wie bereits im vergangenen Jahr die Ortschaft Verne Pate, unterstützt von weiteren Salzkottener Ortsteilen. Die Party mit DJ Nowak steigt dort am Martini-Freitag von 21 Uhr an.

Typisch: Ausstellung im Ackerbürgerhaus

Ebenfalls bereits am Freitag öffnet der Kunstkreis Salzkotten seine Ausstellung, die diesmal unter dem Thema „Typisch…“ steht. „Den Malerinnen und Malern war es überlassen, wie sie das Thema ‚Typisch‘ umsetzen. Wir dürfen uns überraschen lassen“, sagt Maria Gees, Vorsitzende des Kunstkreises. Die Ausstellung wird am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Martini-Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Ackerbürgerhaus zu sehen sein.

Die Vielser Straße liegt aufgrund des Ortswechsels nicht mehr ganz im Geschehen des Martinimarktes. Daher reihen sich die dort ansässigen Akteure mit einem stimmungsvollen Lichterabend in das Thema Zauberwald ein.

Verzaubern lassen können sich die Marktbesucher außerdem auf ihrem Weg von der B1 am Kunstrad und Gradierwerk vorbei zur Vogelstange. Dort werden Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule surreale Elemente platzieren, die mit Arbeiten aus den Kindergärten ergänzt werden. Kostenlos fotografieren lassen können sich Kinder in Zauberwäldern, die an verschiedenen Orten im Stadtgebiet zu finden sein werden. Ebenfalls für Kinder gibt es wieder eine Stadtrallye, die ebenso unter dem Motto Zauberwald steht.

Karnevalsauftakt im Festzelt

Am Samstagabend des Martinimarktes nehmen die Kolping-Karnevalisten das Zepter in die Hand. Sie starten im Festzelt mit der Prinzenproklamation von 18 Uhr an in die fünfte Jahreszeit. Um 20 Uhr übernimmt die Band„Kraftstoff“ und heizt mit Livemusik von Pop bis Rock ein.

Für reichlich Musik sorgen am Sonntag die beiden Nachwuchsbands „Rodel“ (14.30 Uhr) und „Tenrec Mercy“ (16 Uhr) auf der Lkw-Bühne am Westerntor sowie der Musikverein und das Tammbourcorps aus Verne an verschiedenen Stellen in der Langen Straße. Die Einzelhändler werden außerdem mit Aktionen für einen abwechslungsreichen sonntäglichen Einkaufsbummel sorgen.

Neu ist in diesem Jahr ist der Pop-Up-Store in der Langen Straße 26 (ehemals Scenario/ Leonardo). Dort werden vier innovative Geschäftsideen aus dem Hederlab präsentiert.

Mit dem Stadtbus kostenlos zum Fest

Und nicht zuletzt werden auch wieder Martinsgänse verlost. Insgesamt 130 unter biologischen Gesichtspunkten in der Region gezüchtete Gänse werden tiefgefroren verlost. „Mit Hilfe der Sponsoren konnten wir diese hochwertigen Martinsgänse wieder zur Verfügung stellen“, so Ulrich Berger. Die entsprechenden Lose, die am Sonntag von 13 Uhr an in die Lostrommel vor dem Modehaus Klingenthal eingeworfen werden können, gibt es in der Sälzerquelle. Die Verlosung beginnt um 18.30 Uhr am Festzelt auf der Sälzerwiese und bildet den Abschluss des Martinimarktes im Zauberwald.

Um den Martinimarkt stressfrei und ohne Parkplatzsuche besuchen zu können, wird der Stadtbus wieder kostenlos angeboten.