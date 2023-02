Salzkottener Prinzen gegen Kamelle aufgewogen

Das genaue Gewicht des Prinzen verraten die Kolping-Karnevalisten zwar nicht. Sie versprechen aber: Es werden reichlich Kamelle vom Karnevalswagen am Sonntag in Scharmede unter die Zuschauer geworfen. Für die Richtigkeit des Wiegeergebnisses standen wie im jeden Jahr die Wiegemeister Olaf Wenk und Frank Zechner dem Prinzen zur Seite.

Das Prinzenwiegen war in ein kleines Programm eingebettet worden. Die verschiedenen Tanzgruppen des Salzkottener Karnevals zeigten, was sie tänzerisch drauf haben. Die Kindertanzgruppen Mini Garde und Garde Kids bewiesen, dass der tänzerische Nachwuchs gesichert ist. Auch die Sälzer Jugendgarde war mit von der Partie. Die Sälzer Tanzgarde zeigte schließlich ihren Gardetanz.

Beim Kinderkarneval in Salzkotten wurde wieder einmal schnell klar, Gedanken um den närrischen Nachwuchs braucht man sich in Salzkotten nicht zu machen. Mehr als 300 kleine und auch große Gäste kamen zum Kinderkarneval, um zusammen mit dem vierten Kinderprinzenpaar, Alina Steinke und Maxim Gelner, zu feiern.

Auch Prinz Rene 1. Scherf ließ es sich nicht nehmen, die kleinen Narren zu begrüßen. Im Programm wirkten auch hier wieder die Tanzgarden mit. Im Mittelpunkt standen aber die vielen kleinen verkleideten Piraten, Cowboys, Prinzessinnen und viele andere. Sie konnten an diesem Nachmittag oft selbst die Bühne erobern und bei Mitmachspielen und Mitmachtänzen die Bühne beben lassen.

Das Kinderprinzenpaar Alina Steinke und Maxim Gelner mit Prinz Rene I. Scherf. Foto: Kolping Karneval

Noch ist Karneval in Salzkotten nicht vorbei. Der nächste Termin ist schon an diesem Donnerstag, 16. Februar. Dann will die KFD ein tolles Programm in der Sälzerhalle präsentieren. Restkarten sind noch im Bürgerbüro erhältlich.

Am Rosenmontag wird zunächst um 11.11 Uhr das Rathaus der Stadt erobert. Gefeiert wird anschließend im Foyer der Sälzerhalle. Der letzte Termin ist wie immer die Hoppeditzverbrennung am Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr auf der Hederbrücke an der Hoppeditzallee.