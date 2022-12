Salzkottener Rathaus wächst von oben nach unten

Es ist wuselig auf der Baustelle mitten in der Innenstadt. Ein Traum jeden Häuslebauers: Etliche Bullis stehen vor der Tür, die Handwerker sind bei der Arbeit.

„Anders als bei einem Neubau, gehen wir bei einer Sanierung von oben nach unten vor“, erklärt Bauleiter Michael Horstknepper von der Stadt Salzkotten. Derzeit sind somit die Arbeiten im zweiten Obergeschoss am weitesten fortgeschritten. Die neuen Fenster sind eingesetzt, Leichtbauwände eingezogen, Kabel verlegt, der Boden bereitet. Und das Wichtigste nicht zu vergessen: Die Dämmung der Außenwände ist angebracht. Hierfür wurde ein weißer Multiporstein mit fast magischen Qualitäten verwendet. Der leichte, poröse Stein kann Feuchtigkeit aufnehmen und in der Heizperiode wieder abgeben. „Das sorgt für ein richtig gutes Raumklima“, sagt Michael Horstknepper. Um herauszufinden, welches Material am besten zur Beschaffenheit der vorhandenen Ziegelsteine des Verwaltungsgebäudes passt, wurden eigens einige davon zur Untersuchung ans Fraunhofer-Institut geschickt. Ergebnis war: Am besten passt der Multiporstein in einer Dicke von zehn bis 20 Zentimetern zum Salzkottener Rathaus.

Während die Sanierung des Altbaus noch läuft, ist der Neubau bereits fertig. Er ersetzt an dieser Stelle das ehemalige Spadaka-Gebäude. Foto: Marion Neesen

Die Wände in den oberen Etagen „strahlen“ noch in einem dreckigen Braun. Da bleibt nur zu hoffen, dass der Maler eine etwas freundlichere Farbe für den Anstrich findet. Doch auch dieser Putz ist etwas Besonderes. Statt Gips haftet Lehmputz an den Wänden, ein Material also, das eigentlich bei unseren Vorfahren in Mode war. „Wir wollten nachwachsende Rohstoffe verwenden. Zudem ist Lehmputz wesentlicher wärmer als Gips“, erläutert Horstknepper die Vorteile des wiederentdeckten Materials. Was beim Putzen herunterfällt, kann außerdem zusammengefegt und erneut aufgearbeitet werden. Das sorge nicht nur für höchste Effizienz, sondern auch eine stets saubere Baustelle. Ebenso gebe das zertifizierte Material keine chemischen Stoffe ab, eine Wohltat für Allergiker, und trage ebenfalls zu einem guten Raumklima bei.

Zwar stehen derzeit die oberen Etagen im Blickpunkt, aber auch darunter geht es zügig weiter. Michael Horstknepper ist zufrieden und die Arbeit mache Spaß, sagt er. „Ein großer Vorteil ist, dass trotz europaweiter Ausschreibung fast ausschließlich heimische Firmen zum Zuge gekommen sind. Wenn es mal an einer Stelle hakt, wird es zwar sportlich, aber wir haben eine Lösung selbst in der Hand. Dann droht kein Baustopp, sondern wir können kurzfristig umplanen. Die Handwerker können manchmal zwischen zwei Baustellen hier im Umkreis pendeln“, so Horstknepper. Bürgermeister Ulrich Berger sieht einen weiteren Vorteil auch darin, dass auch der Bauleiter aus den eigenen Reihen kommt und die gesamte Sanierung von den eigenen Mitarbeitern geplant wurde. „So können wir jederzeit schnell reagieren“, sagt der Bürgermeister.

Zufrieden mit der CO2-Einsparung

Fachbereichsleiter Martin Westermeier ist mit dem künftigen Energiestandard des Rathauses höchst zufrieden. Angestrebt war ein so genannter KfW-Wert von 100. Im Laufe der Sanierung stellte sich aber heraus, dass ein Standard von KfW 70 erreicht werden kann, was noch besser ist. „Ursprünglich war eine Einsparung von 160.000 Kilo Kohlenstoffdioxid pro Jahr geplant. Nun können zusätzliche 40.000 eingespart werden. Die gesamte Einsparung ist vergleichbar mit dem, was 20.000 Bäume im Jahr an CO2 binden könne“, sagt Westermeier. Möglich wurde das, weil im Laufe der Kernsanierung zusätzliche Schwachstellen gefunden wurden, und nun der Energieverlust noch geringer ausfallen kann.

Mit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes aus den 70er Jahren war im Frühjahr 2019 mit dem Abriss des alten Spadaka-Gebäudes begonnen worden. Der Ersatzbau ist inzwischen bezogen. Andere Verwaltungsbereiche sind noch ausgelagert, etwa zum Grarock, nach Verne und ins Stammhaus Klingenthal. Die Entkernung des Altbaus hatte im Sommer 2021 begonnen. Auch wenn es mit den Arbeiten derzeit immer weiter nach unten geht, wird sich der Blick in Kürze erst einmal wieder nach oben richten. Denn es wird noch aufgestockt. Eine vorgefertigte Holz-Stahlkonstruktion wird das Grundgerüst für weitere rund 200 Quadratmeter Bürofläche bilden. Sie wird per Kran einschweben und auf das vorhandene Gebäude gesetzt. Die Nutzfläche wächst von etwa 3400 auf knapp 4500 Quadratmeter. Insgesamt ist die gesamte Modernisierung der Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro veranschlagt.

Bis zur Rückkehr der Fachbereiche ins Rathaus wird es noch gut ein Jahr dauern und nochmals eine logistische Meisterleistung erfordern. Doch Horstknepper und Westermeier sind froh, wenn es endlich so weit ist. Denn so manch neue Mitarbeiter, die inzwischen in der Verwaltung eingestellt wurden, haben sie noch gar nicht richtig kennengelernt. Auch der kurzen Wege wegen freuen sich die Mitarbeiter, wenn endlich alle wieder unter einem Dach vereint sind.