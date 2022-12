Salzkottener Schützen stellen Pläne zum Altenheim vor

Anlässlich des Luciafestes am dritten Advent, 11. Dezember, wird die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Salzkotten erstmalig die Planungen zu ihrem neuen Altenwohnheimprojekt einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. In den Räumen Lange Straße 27 (früher Geschäftslokal „Mango“) wollen die Schützen bei dieser Gelegenheit Pläne, Zeichnungen und Ansichten des künftigen Hans-und-Thea-Diermann-Hauses zeigen.

Der von der Schützenbruderschaft getragene Verein „Altenwohnheim Salzkotten“ wird Bauherr dieses außergewöhnlichen Vorhabens sein. Zur Erinnerung: Die gebürtige Salzkottenerin Gabriele Diermann-Beermann hatte dem Verein Altenwohnheim ihr Elternhaus Im Lein 4 überlassen – mit der Auflage, dieses satzungsgemäß zu verwenden, zu erweitern und unter dem Namen ihrer Eltern als „Hans und Thea Diermann-Haus“ zu führen. Die vom Umfang her beeindruckend große Schenkung umfasst das Wohnhaus samt Gartengrundstück bis hinüber zur Upsprunger Straße. Per Übereignung wechselte die gepflegte Immobilie der Familie Diermann zum 1. Januar 2022 den Besitzer.

MEHR ZUM THEMA Salzkottener St.-Johannes-Schützen wollen Haus Diermann für seniorengerechtes Wohnen nutzen Verein erhält Haus als Schenkung

Insgesamt entstehen dort zwölf Wohnungen, und zwar „für ältere und bedürftige Salzkottener Mitbürger – so, wie es in der Satzung des Vereins Altenwohnheim seit jeher festgelegt ist“, erläutert Brudermeister Conrad Möller in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins. Im bestehenden Gebäude werden aus den dort vorhandenen vier Wohnungen durch Umbau sechs Wohnungen geschaffen, im direkt angrenzenden Neubau sind weitere sechs Wohnungen geplant. Alle zwölf Wohnungen werden barrierefrei gestaltet; eine Pflegeeinrichtung soll das Hans-und-Thea-Diermann-Haus nicht werden.

„Wir lassen dieses Projekt schlüsselfertig von der Salzkottener Accent GmbH bauen“, berichtet Conrad Möller. Wenn in der weiteren Planungsphase weiterhin alles glatt geht, könnte Mitte kommenden Jahres mit Umbau und Neubau begonnen werden. Möller: „Wir haben uns in diesem Zusammenhang für ein bestehendes Förderprogramm des Landes NRW angemeldet und hoffen, darin aufgenommen zu werden.“

Der Verein Altenwohnheim Salzkotten unterhält auch künftig das 1995/96 mit erheblichen Eigenleistungen erbaute und ohne öffentliche Zuschüsse errichtete Felix-Klingenthal-Haus (zwölf Sozialwohnungen) in der Klingelstraße sowie das 1971 gebaute Haus an der Kokelake (vier Sozialwohnungen). Das 1967 ebenfalls ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel erbaute Haus am Luisenweg (sechs Sozialwohnungen) betreibt der Verein dagegen nicht weiter. Die Wohnungen dort stehen schon seit Monaten leer, die letzten Mieter sind längst ausgezogen. Wie es mit diesem in die Jahre gekommenen, sehr reparaturanfälligen Gebäude und mit dem Areal, auf dem es steht, weitergeht, werden die Schützen und die Stadt Salzkotten noch besprechen.

Die Darstellung zeigt, wie das Gebäude künftig aussehen soll. Foto: Accent GmbH

Eintrittskarten für den Winterball

Beim Luciafest am Sonntag werden die Schützen von 13 bis 18 Uhr Eintrittskarten für den Winterball, der am Samstag, 14. Januar, gefeiert wird, verkaufen. Außerdem bieten sie unter anderem Ärmelwappen für die Uniform, Schützenschnaps und anderes mehr zum Verkauf an. Karten für den Winterball sind auch vom 12. Dezember an im Bürgerbüro der Stadt Salzkotten erhältlich.