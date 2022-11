Salzkottener Speisenkammer arbeitet am Limit

Viermal musste die Salzkottener Speisenkammer umziehen: zunächst aus der Marktstraße in die Sälzerhalle, von dort ins Pfarrzentrum St. Johannes und anschließend ins ehemalige Schwesternwohnheim am Clara-Pfänder-Haus. Doch auch hier konnte sie nicht bleiben, da es für das Gebäude neue Pläne gibt. Die Ordensfrauen der Franziskanerinnen boten dem Team schließlich eine Notunterkunft in der ehemaligen Wäscherei auf dem Klostergelände am Mutterhaus an. „Bis zum Frühjahr können wir erst einmal bleiben“, sagt die Leiterin Karin Schmidt. Etwas Neues ist aber noch nicht in Aussicht.

Viermal musste das Team schon umziehen

2008 wurde die Speisenkammer in Salzkotten eröffnet. Karin Schmidt ist seit vier Jahren dabei, seit gut einem Jahr leitet die 68-Jährige die Einrichtung des Caritasverbandes im Dekanat Büren. Bis zum März dieses Jahres konnte das Team, das aus rund 30 Helfern besteht, die Versorgung der Bedürftigen in Salzkotten gut handhaben. Zur wöchentlichen Ausgabe kamen bis zu 70 Personen, die Lebensmittel für etwa 180 Berechtigte erhielten. Dann kam der Krieg gegen die Ukraine und mit ihm zusätzliche Flüchtlinge. Die Situation verschärfte sich ähnlich wie 2015, als viele syrische Familien Schutz und Hilfe brauchten.

„Inzwischen versorgen wir fast 500 Menschen mit Lebensmitteln“, sagt Karin Schmidt. Gleichzeitig kämen nun auch jede Woche etwa fünf neue Personen aus dem Salzkottener Stadtgebiet hinzu, oft Rentner oder Alleinstehende, die sich aufgrund der steigenden Kosten in allen Bereichen nicht mehr selbst ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgen können.

Kein leichter Schritt für die Bedürftigen

Jeden Freitag werden die Lebensmittel an die Bedürftigen, die eine Berechtigungskarte über die Stadt erhalten, abgegeben. Für zwei Euro pro Erwachsenem dürfen sich die Kunden der Speisenkammer aussuchen, was sie benötigen. In den Tagen zuvor haben die Ehrenamtlichen die Ware in Salzkottener Geschäften eingesammelt, sortiert und aufbereitet. „Das ist viel Arbeit, und am Ende des Tages ist man auch echt kaputt“, sagt Karin Schmidt. Helfer und Warenbestände kommen an ihre Grenzen. „Dennoch geht hier niemand mit leeren Händen raus“, so die Leiterin. Verärgert ist sie über Vorurteile gegenüber den Hilfsbedürftigen. Etwa, dass diese sich umsonst die Taschen vollmachten.„ Es ist kein Spaß, hierher zu kommen und für die meisten ein sehr schwerer Schritt“, weiß Karin Schmidt. Sie schäme sich unendlich, habe ihr erst jüngst eine Rentnerin gesagt.

Über die anhaltende Spendenbereitschaft freuen sich die Ehrenamtlichen. „Die Geschäfte sind weiterhin großzügig. Oft kommen auch Privatleute vorbei und geben Äpfel, Schokobrotaufstrich, selbst gemachte Marmelade, Nudeln oder Süßigkeiten ab“, so Schmidt. Drei Bäckereien spenden Brot, ein Landwirt stellt Kartoffeln bereit. Einmal in der Woche ist auch der Einkaufswagen im Supermarkt voll, in den Kunden Lebensmittel für die Speisenkammer legen können. „Die Salzkottener halten eben zusammen“, freut sich die 68-Jährige.

Ohne Zukauf geht es nicht mehr

Doch am Ende des Tages werden insbesondere Gemüse und Obst nicht für alle reichen. Als eiserne Reserve sind dann noch Dosenprodukte im Lager. Wöchentlich kauft die Speisenkammer derzeit für etwa für 500 bis 600 Euro Lebensmittel hinzu, vorwiegend Milchprodukte. „Wir haben 220 Kinder und Kleinstkinder unter den Empfängern. Da ist Milch ganz wichtig“, sagt Karin Schmidt, „und Bananen leisten wir uns. Auch wenn die deutlich teurer geworden sind. Die mögen die Kinder so gern.“ Außerdem tauschen sich die Speisenkammern in den Städten untereinander aus. Bleibt irgendwo etwas übrig, wird es weitergegeben. „Nichts geht verloren“, sagt Karin Schmidt, „und schließlich haben wir alle ein Ziel: Wir wollen die Menschen versorgen“. In dieser Woche freut sie sich über Mehl unter den gespendeten Produkten. Und vier Säcke voller Walnüsse. Die werden vielleicht für zwei Ausgaben reichen.

Karin Schmidt und das Helferteam vermissen ein bisschen die persönlichen Kontakte und Gespräche mit ihren „Kunden“. Die bleiben bei dem großen Andrang oft auf der Strecke. „Eigentlich müssten wir zu einem 14-tägigen Rhythmus kommen, sodass jeder Berechtigte nur alle zwei Wochen kommt. Aber das machen wir nicht. Sagen Sie mal jemandem, er bekommt nächste Woche nichts. Das geht nicht“, sagt Karin Schmidt entschieden. Die Leiterin der Speisenkammer ist nahezu jeden Tag in ihrem Ehrenamt aktiv, sortiert Lebensmittel, sammelt Spenden ein, organisiert den Ablauf. „Es ist viel Arbeit, aber ich habe schon immer etwas Soziales gemacht. Vielleicht ist es ein bisschen auch der Wunsch nach Anerkennung, der mich antreibt“, gesteht sie, „außerdem sind wir hier ein Team, und erleben hier auch viel Gutes. “ So habe einmal jemand nach einer Lebensmittelausgabe einen selbst gebackenen Apfelkuchen für die Helfer gebracht.

Auf Unterstützung angewiesen

Wer das Team der Speisenkammer unterstützen möchte, kann sich an Karin Schmidt (0171/5747587) wenden. Zuverlässige Helfer und Spenden sind immer willkommen. Einen großen Wunsch hat Karin Schmidt dann doch noch: dass der Krieg gegen die Ukraine beendet wird. Denn sie weiß, dass fast alle der Flüchtlinge zurück in ihre Heimat wollen. Bis dahin hofft sie, „dass uns unsere Unterstützer auch weiterhin nicht im Stich lassen“.