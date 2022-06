Salzkottener spenden 73.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Bisher konnten 700 Euro an die Speisenkammer Salzkotten überreicht werden. Leiterin Karin Schmidt freut sich, dass sie mithilfe der finanziellen Unterstützung weitere Angebote ermöglichen kann. 5000 Euro wurden an die Franziskanerinnen in Caransebes/Rumänien übergeben. Dr. Manfred Werner, Vorsitzender der Bürgerstiftung, und Bernhard Höxtermann, Vorsitzender des Stiftungsrates, überreichten den Spendenscheck, den die Schwestern nutzen, um Hilfsgüter an die ukrainische Grenze zu bringen. Unterstützung finden die ukrainischen Flüchtlinge auch bei dem bekannten Salzkottener Tennistrainer Nazar Szpak.

Er hilft als Übersetzer bei Behördengängen oder Gesprächen in den Schulen. Der gebürtige Ukrainer plant, gemeinsam mit der Volkshochschule Deutschkurse anzubieten. Zu seinem Tennistraining kommen mittlerweile zahlreiche ukrainische Kinder und lernen ganz nebenbei die deutsche Sprache und neue Freunde kennen.

Die Bürgerstiftung Salzkotten nimmt gerne weitere Förderanträge entgegen. Formulare dazu und weitere Informationen finden sich online unter www.buerger­stiftung-salzkotten.de. Gespendet werden kann weiterhin an: Bürgerstiftung Salzkotten, Spendenkonto: Sparkasse Paderborn-Detmold IBAN: DE17 4765 0130 1010 1856 74, Stichwort: Ukrainehilfe Salzkotten. Bei der Überweisung ist eine vollständige Adresse für eine Spendenquittung zwingend notwendig. Sie sollte im Verwendungszweck direkt mit angeben werden.