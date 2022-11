Salzkottener Unternehmer Peter Lange wird 80 Jahre alt

Seinen 80. Geburtstag feiert am Samstag, 5. November, der Salzkottener Unternehmer Peter Lange. Weit über die Grenzen seines Heimatdorfes Upsprunge hinaus hat Lange seine Bäckerei durch die Eröffnung eigener Filialen und die Einführung besonderer Produkte bekannt gemacht.

Bäckerei mit 45 Filialen wird heute in dritter Generation geführt

Im November 1942 erblickte Peter Lange in Paderborn das Licht der Welt und wuchs während des Krieges in Upsprunge und im Sauerland bei Verwandten auf. Er ließ sich zum Bäcker ausbilden und lernte seinen Vater Fritz erst nach dessen Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft als Schulkind kennen.

Einige Jahre betrieben sie die kleine Dorfbäckerei gemeinsam, belieferten Haushalte und verkauften die in Upsprunge hergestellten Backwaren auf Wochenmärkten. Nachdem der Vater mit knapp 40 Jahren verstarb, musste Peter Lange mit seinem Bruder Willi und seiner Mutter schon sehr früh Verantwortung übernehmen. Er besuchte die Meisterschule in Olpe und bekam den Meisterbrief im Jahr 1971 überreicht.

In den 70er Jahren veränderte Peter Lange die Ausrichtung seines Unternehmens und stellte die Belieferung von Lebensmittelgeschäften ein, um sich mit eigenen Filialen und einem größeren Sortiment einen Kundenstamm aufzubauen. Die Übergabe an die dritte Generation verlief in den vergangenen 20 Jahren gut begleitet vom Senior, sodass er heute mit Stolz und großer Dankbarkeit auf sein Lebenswerk blicken kann. Die Bäckerei mit 45 Filialen wird heute geleitet von seinen Kindern Birgit Laufs und Dirk Lange und seinem Schwiegersohn Harald Laufs.

Für seinen Heimatort Upsprunge hat sich Peter Lange über viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Er war an der Gründung des Bürgervereins und dem Bau des Bürgerhauses maßgeblich beteiligt, war König der Schützenbrüderschaft und Kreiskönig im Jahr 1989/90.

Außerdem ist Peter Lange aktiv im Pferdesport. Er entdeckte vor einigen Jahren das Traditionsfahren für sich, bei dem auf unterschiedlichen Veranstaltungen historische Pferdegespanne präsentiert werden. Dieses Interesse dürfte auch damit zu tun haben, dass sich Peter Lange noch an die Lieferfahrten seines Vaters mit einer Bäckerkutsche erinnern kann.