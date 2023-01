Salzkottener Winterball wieder im „eigenen Zuhause“

Zum Bergfest und zur Erinnerung an die Regentschaft wurde dem Königspaar Andreas Lehmann/Anja Ständecke-Lehmann ein Miniatur-Holzadler überreicht, angefertigt von Karl Niggemeyer und gestaltet von Markus Kleine (2. von rechts). Durch das Programm beim Winterball führte Christian Schaub (links), Oberst Matthias Kemper (rechts) freute sich besonders, „dass nun endlich wieder in der Halle gefeiert werden kann“.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Majestäten 2022/23, Andreas Lehmann/Anja Ständecke-Lehmann und der Hofstaat. Der Winterball gilt in Salzkotten auch immer als „Bergfest“ für das amtierende Regentenpaar: „182 Tage habt ihr schon hinter euch, 182 Tage stehen euch noch bis zum Vogelschießen 2023 bevor“, bemerkte Moderator Christian Schaub.

Mit einem großen Dankeschön und einem Strauß Blumen bedankte er sich stellvertretend für die Bruderschaft bei Anne Berg-Heggemann und ihrem Team, die die Sälzerhalle festlich-geschmackvoll dekoriert hatten.

Für Tanzmusik sorgte erstmalig in Salzkotten die Partyband „Korn & Co.“ Die Sälzer Tanzgarde, die nach der aktuellen Karnevalssession aufhört, zeigte in einem aufwändigen Showtanz, was sie tänzerisch drauf hat. Den Hauptpreis der hochwertig bestückten Tombola gewann Alexander Sonntag: Eine Woche in Seefeld/Tirol für zwei Personen.