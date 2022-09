Salzkottens Bürgermeister sieht Agri-PV-Idee auf Steinbruchgelände kritisch

Salzkotten

Die Bürgerinitiative gegen die Erweiterung des Steinbruchs in Niederntudorf hatte in dieser Zeitung exklusiv ihre Idee vorgestellt, dort eine Agri-PV-Anlage zu errichten - also die Fläche landwirtschaftlich zu nutzen und darüber Solarkollektoren zu errichten. Doch das könnte schwierig werden.

Von Franz Purucker