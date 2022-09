Hier dreht sich alles um die Platte

Das vorsichtige Aufsetzen des Tonarms mit der Nadel, das Knistern, bevor die Musik beginnt, das Umdrehen, um die B-Seite zu hören: Schallplatten bringen nicht nur Musik, sondern auch ein nostalgisches Gefühl. Und genau darum dreht sich die Geschäftsidee, die Alfons und Daniela Hagedorn jetzt in Salzkotten verwirklichen.

Alfons und Daniela Hagedorn eröffnen Schallplattengeschäft in Salzkotten

Nostalgie dreht sich auf dem Plattenteller – und liegt voll im Trend. Gemeinsam mit ihrem Mann Alfons eröffnet Daniela Hagedorn Ende Oktober ein Schallplattengeschäft in Salzkotten.

In der Langen Straße 6a, mitten in der Innenstadt, wollen die Eheleute ein Schallplattengeschäft eröffnen. Am Samstag, 29. Oktober, geht es los.