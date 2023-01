Scharmeder Narren legen wieder richtig los

„Viren bleibt uns alle weg, wir sind endlich wieder jeck“ – unter diesem Motto startet der Karnevalverein Blau-Weiß Scharmede in die fünfte Jahreszeit und will nach fast drei Jahren der Abstinenz wieder richtig loslegen.

Geschrieben wurde das Jahr 2019 als letztmals ein Umzug am Karnevalssonntag durch das jecke Scharmede rollte. Dann kam die Pandemie, die Großveranstaltungen unmöglich machte. Am 19. Februar soll das Warten auf den fröhlichen Familienkarneval endlich ein Ende haben.

Am Samstag, 28. Januar, steht von 18.01 Uhr an (Einlass, Programmstart ist um 19.11 Uhr) mit der „Jeckschen Nacht“ bereits ein erster Höhepunkt der Session an. Ein kurzweiliges Programm und eine ausgelassene Party erwartet die Gäste der Veranstaltung. Mit dabei ist die über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannte Scharmeder Tanzband Chicago. Karten gibt es schon jetzt in den Scharmeder Vorverkaufsstellen: der Volksbank, bei Blumen und Floristik Schlüter sowie in der Gaststätte „Zur alten Heide“ (Wiehmeier).

Entgegen dem Trend senkt der Karnevalverein den Eintrittspreis auf 10 Euro im Vorkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Weiter geht es am Samstag, 4. Februar, um 14.31 Uhr, mit „Karneval Klassik“ – einem bunten Nachmittagsprogramm für Jung und Alt. Schwungvolle Unterhaltung und Büttenreden erwarten die jecken Besucherinnen und Besucher. Am Sonntag, 5. Februar, um 15.01 Uhr, haben die Kinder das Sagen. Dann ist der große Kinderkarneval angesagt. Viele bunte Kostüme, ein lustiges Programm, das die Nachwuchsnarren aus dem Kindergarten St. Petrus und Paulus sowie der Grundschule Scharmede bestreiten, sind dann zu sehen.

Auf das große Finale im Scharmeder Karneval am Sonntag, 19. Februar, mit dem Rosensonntagszug fiebern die Karnevelisten schon jetzt hin. „Das ganze Dorf bereitet sich darauf vor und bastelt, näht und streicht, was das Zeug hält. Ideen werden geschmiedet, welches Kostüm gewählt wird oder wie der eigene Umzugswagen aussehen soll“, berichtet Jessica Kaimann, Sprecherin des Karnevalvereins Blau-Weiß. Start des Umzuges ist um 14.01 Uhr am Kreisverkehr nahe dem Nettomarkt, wo zahlreiche bunt geschmückte Wagen und Fußgruppen gemeinsam mit vielen Gästen feiern wollen. Den Schlusspunkt setzt von 16.31 Uhr an die große Karnevalsparty in der Schützenhalle mit der Band „Prime“ und DJ Rico.