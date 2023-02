Scharmeder Umzug ist zurück in alter Stärke

45 Zugnummern mit etwa 1200 Teilnehmern, darunter 33 Wagen, neun Fußgruppen und vier Kapellen – der Scharmeder Karnevalsumzug ist zurück in alter Stärke. An diesem Sonntag, 19. Februar, geht es für die Jecken in der Salzkottener Karnevalshochburg Scharmede endlich auch wieder auf die Straße.

Um 14.01 Uhr fällt der Startschuss für den ultimativen Höhepunkt im Scharmeder Karneval. „Wir freuen uns speziell nach der Pandemie auf zahlreiche und gut gelaunte Zuschauer“, berichtet Vereinssprecherin Jessica Kaimann. Und sie rechnet damit, dass es rund 10.000 Narren am Straßenrand werden könnten. Auf diese sollen etwa vier Tonnen Kamelle herabregnen.

Mit dem Auftakt der heißen Phase der laufenden Session ist der Vorstand des Karnevalvereins Blau-Weiß zufrieden. Die Jeck'sche Nacht, der Karneval Klassik und der Kinderkarneval hätten die Erwartungen schon übertroffen, teilen die Scharmeder Karnevalisten mit. Das beschere viel Rückenwind und Zuversicht. Es schmeichele allen Mitgliedern des Vereinsvorstandes, den Nerv der Menschen getroffen zu haben. Die Gäste hätten über alle Generationen hinweg ausgelassen und stimmungsvoll gefeiert.

Zunächst geht es mit dem närrischen Treiben in Scharmede am Donnerstag, 16. Februar, um 19.11 Uhr mit dem Weiberkarneval der KFD in der Schützenhalle weiter. Und dann ist es nach drei Jahren Abstinenz so weit: Die Scharmeder Jecken gehen wieder auf die Straße. Dort war der Umzug nicht nur coronabedingt in 2021 und 2022 ausgefallen. Wegen eines Sturms mussten die Blau-Weißen bereits 2020 die Segel streichen. Unter dem Motto „Viren bleibt uns alle weg, wir sind endlich wieder jeck“ soll dem Straßenkarneval nun aber nichts mehr im Wege stehen. Ganz vorn mit dabei werden dann das Prinzenpaar Frauke Berger, dat Rheinisch-Mädel, und Hans Werner Peitz, der Vielseitige, sowie das Kinderprinzenpaar Ida Klaus und Jaden Wallace sein.

„Viele befürchten, dass die Karnevalsumzüge sich stark verkleinern werden. Die Anmeldezahlen zum Rosensonntagsumzug in Scharmede zeigen jedoch Erstaunliches“, berichten die Blau-Weißen von großem Zuspruch. Besonders freut sich der Karnevalverein auf neu formierte Wagenbauer und auf neue Fußgruppen, in denen auch viele Kinder mitmachen. Fast täglich gingen weitere Anmeldungen ein, und wer möchte, könne auch weiterhin über die Homepage des Vereins www.karneval-scharmede.de seine Gruppe anmelden. Die Jecken am Straßenrand dürfen gespannt sein auf Vielfalt und Phantasie der Umzugsgruppen, verspricht der Veranstalter.

Hier geht's lang beim Karnevalsumzug in Scharmede am Sonntag. Foto: Karnevalverein Blau-Weiß Scharmede

Der Rosensonntagsumzug verläuft traditionell, er beginnt am Kreisverkehr am Netto-Markt auf der Bahnhofstraße, führt bis zur Kirche, schwenkt dann auf die Scharmeder Straße in Richtung Bentfeld. Hinter dem Gasthof „Zur alten Heide“ biegt der Umzug ab auf die Straße „Zur Laake“ und endet dann auf der Straße „An der Schützenhalle“. Von dort aus können alle Gäste und Umzugsteilnehmer zur großen Karnevalsabschlussparty in der Schützenhalle gehen, die um 16.30 Uhr startet.

Moderatoren an drei Standorten

Auch gibt es wieder an den altbekannten Stellen die Moderationspunkte – so beim Start am Netto-Markt, an der Kirche sowie auf dem Hof Kallemeier, Zur Laake 5. Dort finden die Gäste auch Getränke- und Imbissstände zur Stärkung. Die stets wortgewandten Moderatorinnen und Moderatoren stellen den Gästen die einzelnen Gruppen vor, unterhaltsam und humorvoll nehmen sie nicht nur Umzugsteilnehmer, sondern sich auch selbst und gegenseitig „aufs Korn“. Somit ist für viel Spaß gesorgt.