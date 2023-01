Scharmeder Vauß-Hof ins Netzwerk der Klima-Bildung aufgenommen

Salzkotten-Scharmede

Ein neues Hofschild darf am Vauß-Hof in Salzkotten-Scharmede angebracht werden. Denn seit Freitag ist der Biohof offiziell Teil eines Netzwerkes zur Förderung der Bildungsangebote im Klimaschutz unter dem Titel „Bildung Klima-plus-56“. Gemeinsam mit Claudia Aust, Koordinatorin des vom Naturgut Ophoven geleiteten Projektes, gab Anja Pötting den Startschuss für weitere Bildungsarbeit in Sachen Klimaschutz.

Von Marion Neesen