Neuer Ladepunkt mit „Wumms“ in der Sälzer City

Salzkotten

Einstecken, einkaufen, einsteigen – und weiterfahren: So stellen sich Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung Martin Westermeier und Klimaschutzmanager Sam Seyfzadeh den idealen Ladevorgang fürs E-Auto vor. Die Familie der Ladesäulen hat in der Sälzer Innenstadt Zuwachs an der Einmündung Wallgraben/Zur Mühle bekommen. Und dazu noch recht flotten.