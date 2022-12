Schuhkartons voller kleiner Geschenke

Die cdg wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, Caritas- und kirchliche Träger durch die Bündelung administrativen und technischen Know-hows zu unterstützen. Inzwischen besteht die Genossenschaft aus 45 Mitgliedern aus ganz NRW. Auch der Sozialdienst katholischer Frauen Ortsverein Paderborn, zu dem das Haus Widey gehört, zählt dazu. So entstand bei der cdg die Idee, mit der Spendenaktion zur Weihnachtsfeier eine Einrichtung aus den Reihen der eigenen Mitglieder zu unterstützen.

In die 23 Schuhkartons wanderten neben einem Gutschein für einen Drogeriemarkt auch winterlicher Tee, ein Bilderrahmen, eine Tasse, Handseife und Süßigkeiten. „Ich freue mich, dass wir unsere Weihnachtsfeier mit einer solchen Aktion verknüpft haben. Die Idee kam ja von unseren Mitarbeitern selbst, was zeigt, dass sie wirklich hinter dem stehen, wofür sie täglich arbeiten: die Zusammenarbeit und somit den Zusammenhalt innerhalb der Caritas auf allen Ebenen zu stärken“, so Markus Grams, Leiter der Geschäftsstelle der cdg. Auch einige Lieferanten der cdg haben sich mit einer Spende an der Aktion beteiligt. Mit einer privaten Spende haben außerdem der stellvertretende Vorsitzende der cdg Christoph Becker sowie die Unternehmensberaterin Annegret Koch beigetragen.