Schulwegsicherung in Scharmede nun mit Fahrbahneinengungen

Salzkotten-Scharmede

Der Verkehrsversuch zur Schulwegsicherung in Scharmede geht in eine weitere Verlängerung. In der Straße „An der Schützenhalle“ soll nun ein weiteres Jahr lang mit Fahrbahneinengungen und Dialogampeln versucht werden, die zu schnellen Kraftfahrer auszubremsen. Das hat der Bau- und Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Von Marion Neesen