Schützenfest in Upsprunge ohne Königspaar

Zum Auftakt am Samstagabend hatte der Musikverein am Pfarrheim die Schützen und dei Bevölkerung auf das Fest eingestimmt. Anschließend marschierte man zum Festplatz am Bürgerhaus, wo auch das große Festzelt aufgebaut war. Dort wurde dann der Große Zapfenstreich von den Musikvereinen Upsprunge und dem Spielmannszug Thüle gespielt.

Zu den herausragenden Ereignissen des Schützenfestes gehörten in diesem Jahr die vielen Ehrungen. Dabei wurden nicht nur Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt, es gab auch eine ganze Reihe von besonderen Verdienstehrungen. So konnte der stellvertretende Bezirksbundesmeister und Oberst Matthias Kemper aus Salzkotten das St. Sebastianus Ehrenkreuz an Ludger Hecker verleihen. Zudem überreichte er Anton Salmen, Markus Zacharias, Werner Voß und Markus Plückebaum den Hohen Bruderschaftsorden und an Bernd Mertens und Peter Holzkamp das Silberne Verdienstkreuz. Für 20 Jahre Vorstandstätigkeit wurde Markus Plückebaum zum Ehrenoffizier ernannt.

Ehrungen für viele Jahre Mitgliedschaft

Die Ehrungen für 25 , 40, 50 und 60 Jahre aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 übernahm Oberst Ralf Wiedemann.

Im Jahr 2020: 25 Jahre: Mitgliedschaft: Tobias Diemel, Wolfgang Decke, Reinhard Keuper; 40 Jahre: Winand Wamper, Georg Keuper, Hubert Humpert, Wilfried Diemel; 50 Jahre: Franz-Josef Weber, Hermann Schumacher, Heinz Menke, Bernhard Bornemann, Hubert Altenrichter, Willi Fricke, Karl-Heinz Esser; 60 Jahre: Hubert Bertelsmeier, Johannes Ilse, Heinrich Keuper, Ferdi Bertelsmeier, Heinz Plückebaum.

Im Jahr 2021: 25 Jahre: Dirk Lange, Thorsten Käuper, Michael Gallenkämper, Michael Keuper, Ludger Kerkemeyer, Johan Gifvars; 40 Jahre: Otfried Ahrens, Werner Thienel, Robert Tork, Rainer Marx, Klaus Schmidt, Heiner Bruns-Apmann, Andreas Helle; 50 Jahre: Günther Bonke, Reinhard Werner, Hubert Djukic, Clemens Kaup, Heinrich Kerkemeyer; 60 Jahre: Horst Leberling.

Jubilare 2022: 25 Jahre: Holger Zacharias, Michael Thiele, Horst Piasta, Adrian Jung, Christian Grewe; 40 Jahre: Ulrich Mertens, Hans-Jürgen Menke, Hartmut Wehmeier, Werner Steffen; 50 Jahre: Albert Unterhalt, Josef Stücker, Helmut Risse, Heinz -Josef Dessel, Franz-Josef Brand, Konrad Betelsmeier, Bernd Hübsch, Heiner Ettler; 60 Jahre: Stefan Ilse, Josef Böddeker, Bernd Meschede.