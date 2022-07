Schwere Pedelec-Unfälle in Delbrück und Salzkotten

In einem Fall war ein Hund, der auf die Straße gelaufen ist, der Auslöser, im anderen Fall scheint Alkohol eine entscheidende Rolle gespielt zu haben: Bei Pedelec-Unfällen in Delbrück-Lippling und Salzkotten-Mantinghausen haben sich die jeweiligen Unfallopfer schwere Verletzungen zugezogen.

Am Freitagabend gegen 21.44 Uhr war ein 83-jähriger Mann mit seinem Pedelecs in Delbrück-Lippling auf der Straße „Lipplinger Weide“ unterwegs, als ihm ein Hund vor das Zweirad lief. Der Mann stürzte und musste anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hund war von einem angrenzenden Grundstück gekommen. Der Halter erschien ebenfalls am Unfallort und sicherte den Vierbeiner anschließend.

Am frühen Samstagmorgen gegen 1.07 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann in Salzkotten-Mantinghausen mit einem Pedelec die Brückenstraße, wo er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Auch er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da es den Verdacht gab, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde eine Blutprobe angeordnet.