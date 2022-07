Schwimmkurse für Kinder in Salzkotten

Die Sonne strahlt, es sind Ferien – optimale Bedingungen also für einen Tag im Freibad. An diesem Vormittag ist die Sälzer Lagune zwar nicht so gut besucht, doch in den Becken ist jede Menge los. Im Spaßbecken rudern die Kleinen mit ihren Schloris auf dem Rücken – Schwimmkissen, die aussehen wie Engelsflügel – im Schwimmer kämpfen sich die Fortgeschrittenen nah am Beckenrand, den Kopf stets angestrengt über Wasser haltend, über ihre ersten 25 Meter. Immer zur Stelle sind vier Schwimmtrainerinnen, die die Anfänger aufmuntern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar