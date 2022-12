Sechs weitere Alltagsmenschen bereichern Salzkottener Stadtbild

Die Alltagsmenschen in Salzkotten haben Zuwachs bekommen. Zum Auftakt des Luciafestes wurden am Sonntag sechs weitere der lebensgroßen Kunstwerke enthüllt. Damit bereichern nun 24 Personen und ein Hund das Bild der Stadt an unterschiedlichen Orten. Auch die neuen lebensgroßen Figuren wurden von den Künstlerinnen Christel und Laura Lechner aus Witten geschaffen.

Gemeinsam mit einem Alltagsmenschen auf einer Bank vor dem Gebäude der Volksbank Büren-Salzkotten am Marktplatz (von links): Regionalleiter Martin Knoche, Unternehmenskoordinatorin Iris Stockfleth und Regionalleiter Martin Herbst, stehend dahinter Bürgermeister Ulrich Berger.

Waren im Mai dieses Jahres schon 18 Personen und der Hund der Öffentlichkeit vorgestellt worden, kamen nun sechs weitere Skulpturen an vier Standorten hinzu. Direkt an der Heder, in unmittelbarer Nähe des Gradierwerks, wurde eine Frauenfigur im Badeanzug aufgestellt. Unter der Bezeichnung „Springerin“ symbolisiert sie die Verbindung zwischen Erde und Wasser. Wie bereits die ersten 18 Figuren wurde auch die Springerin durch Spenden bezahlt. Im Fall der Springerin nannte Bürgermeister Ulrich Berger das Salzkottener Ehepaar Maria und Heinrich Müller.

Eine weitere Figur befindet sich vor dem Gebäude der Volksbank Büren-Salzkotten. Ein auf einer Bank sitzender Mann erweckt hier das öffentliche Interesse. Gesponsert wurde diese Figur von der Volksbank. Ein paar Schritte weiter begegnen sich ein Mann und eine Frau auf dem Wochenmarkt. Unterstützt durch Landesmittel stiftete die Bürgerstiftung Salzkotten diese Figur. Am neuen Stadthaus, unmittelbar am Eingang der Bibliothek folgen zwei weitere Figuren. Ein Mann und eine Frau vermitteln durch ihre Erscheinung die Lebendigkeit der Stadt. Die Mittel für die Figuren stammen zum großen Teil (75 Prozent) aus dem Landesförderprogramm „Zukunft Innenstadt“. Der restliche Betrag wurde von Spendengeldern abgedeckt.

Luciafest: viel Lob für neues Konzept

Mit der Enthüllung der neuen Alltagsmenschen eröffnete Bürgermeister Ulrich Berger auch gleichzeitig das Luciafest. Die Einführung des Luciafestes fand in Salzkotten im Jahre 2019 statt. Die Basis dazu lieferte das bis dahin jährlich stattfindende Suppenfest. Bei diesem Fest wurde den Besuchern Suppen in kleinen Hütten entlang der B1 angeboten. „Wir wollten das Fest runder machen und auch etwas mehr Besinnlichkeit einbringen. Zudem wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben , einen Gang zurück zu schalten“, sagte Berger. 2020 und 2021 konnte das Luciafest dann wegen Corona nicht gefeiert werden.“ Die Zeit haben wir aber genutzt, um neue Ideen zu sammeln“, so Berger weiter.

In der Tat: In seiner zweiten Auflage präsentierte sich das Luciafest als ein vollwertiges Stadtfest mit einem umfangreichen, attraktiven Programmangebot. Und dass dieses auch den Geschmack der Besucher fand, das zeigte nicht nur die hohe Zahl der Besucher, die am Sonntagnachmittag die B1 bevölkerten, sondern auch deren langer Verbleib beim Fest. Das Konzept: „Mehr Besinnlichkeit“, praktiziert durch adventliche Lieder und Gedichte, weihnachtliche Blasmusik, Gottesdienst und natürlich einen beeindruckenden Lucia-Umzug, fand einen guten Zuspruch.

Die Schwestern der Kongreation der Franziskanerinnen aus Salzkotten mit Lucia Liebmann, Alexa Furmaniak, Hiltrud Wacker und Hildegard Voss (von links) verkauften von ihnen selbst hergestellte Produkte. Auch gab es viel zu gewinnen. Ihr Glück versuchten hier Elisa Schmidt und Julian Karthaus mit Tochter Merle aus Salzkotten. Foto: Hans Büttner

Der Luciaumzug – wobei die Lucia mit dem Lichterkranz in einem stimmungsvollen Zug bei Dunkelheit durch die für den Autoverkehr gesperrte Langen Straße zog – bildete einen Höhepunkt des Festes. Ein weiterer Höhepunkt folgte bei der Ankunft der Lucia an der festlich geschmückten Ölmühle. Ein gemeinsames Weihnachtssingen mit der Bläsergruppe des Blasorchesters Lichtenau war ein Genuss der Sinne.