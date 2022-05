Sie versprüht große Einigkeit rund um den Kirchturm von St. Georg in Oberntudorf. Die Kolpingsfamilie beteiligt sich seit 75 Jahren als kirchlicher Verein an der Gestaltung des Dorflebens. Nach den Corona-Einschränkungen freut sich der Vorstand der Kolpingsfamilie mit seinen Mitgliedern nun auf ein beachtenswertes Jubiläumsfest.

Gefeiert wird das 75-jährige Bestehen am Sonntag, 22. Mai, an der Kolpinghütte und auf der Kolpingwiese, wozu die ganze Gemeinde willkommen ist. Auftakt ist am Samstag ab 17 Uhr mit einem Kommersabend für Mitglieder und Angehörige an der Kolpinghütte.

Der Sonntag beginnt ebenfalls an der Kolpinghütte mit einer heiligen Messe um 10 Uhr (bei schlechtem Wetter in der Kirche). Es zelebriert Diözesanpräses Sebastian Schulz. Danach erfolgt die Ehrung der Jubilare und im Anschluss ein geselliger Frühschoppen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug Oberntudorf, das Blasorchester Niederntudorf und die Folkloretanzgruppe Niederntudorf. Für die Kinder besteht auf der Kolpingwiese reichlich Gelegenheit, sich bei verschiedenen Spielen auszutoben. Auch für das leibliche Wohl der Jubiläumsgäste ist an diesem Festtag gesorgt.