Selbstbedienung an 16 Hochbeeten in Salzkotten

Zum 775-jährigen Stadtgeburtstag haben sich Vertreter von Kindertagesstätten in Salzkotten in Kooperation mit der Stadt etwas Besonderes überlegt: An unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet entstehen Beete, die zur Selbstbedienung einladen.

Dorthe Schilberg vom Vorstand der Kinderstube Regenbogen berichtet: „In einigen Städten gibt es dieses Projekt schon. Darunter wird verstanden, dass auf öffentlichen, gut zugänglichen Flächen Obst und Gemüse angebaut werden, das dann allen Menschen frei zur Verfügung steht.“

Einen Partner haben die Kindertagesstätten mit der Firma Gilbarco gefunden. Deren Mitarbeiter bauten innerhalb eines Teamprojektes Anfang April 16 Hochbeete auf und befüllten diese mit Strauchschnitt, Kompost und Erde. Die Firma Gilbarco engagierte sich bereits in den vergangenen Jahren immer wieder in sozialen Projekten im Kreis Paderborn.

Kinder dürfen bepflanzen

„Jetzt können wir mit den Kindern die Hochbeete bepflanzen. Wir nutzen dieses Projekt, um den Kindern den sorgsamen und genussvollen Umgang mit Lebensmitteln näher zu bringen. Bereits in den vergangenen Tagen wurde schon fleißig ausgesät“, erzählt Schilberg.

„Die Kinder beobachten täglich das Wachsen der Pflanzen und sind für die Pflege mitverantwortlich“, sagt Heike Menke, die als Leitung in der Kinderstube Regenbogen arbeitet. Und sie lädt zu weiterer Beteiligung ein. „Wir freuen uns, wenn auch andere Vereine oder Privatpersonen an diesem Projekt mitarbeiten, sodass an vielen Standorten neue Gemüse- und Obstbeete entstehen. Schön wäre es auch, wenn ein generationsübergreifendes Projekt entstehen könnte. Außerdem werden Sponsoren und Paten für die Pflege der Hochbeete gesucht“, so Menke weiter.

Weitere Projekte

Wer Interesse hat, kann sich an sie wenden, mit einer E-Mail an heike.menke@regenbogen-kitas.de. Die ersten Hochbeete stehen am Grünstreifen in der Nähe der Bäckerei Tewes und nahe der Sankt- Johannes-Kirche sowie vor dem Familienzentrum Sälzerkrümel, der AWO, am Familienzentrum Kunterbunt und der Kita Regenbogen an der Tudorferstraße. Auch im Espenfeld wurde ein Hochbeet aufgestellt. Und es gibt noch weitere Projekte: Im Hederquellgebiet in Upsprunge entsteht das „essbare Dorf“, und in der „Regenbogen Wald und Wiesen Kindertagesstätte“ lädt das Team Interessierte zum Naschen im Bauerngarten ein.