Seniorenunion Salzkotten: Vorsitzender Kick wiedergewählt

Der Tätigkeitsbericht beschränkte sich coronabedingt auf wenige Treffen und Veranstaltungen. Trotz der Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren hatte die Seniorenunion im Stadtverband eine erfreuliche und positive Mitgliederentwicklung, wurde mitgeteilt. So traten 21 Seniorinnen und Senioren der CDU-Vereinigung bei. Der aktuelle Mitgliederstand belaufe sich auf 123.

Heribert Kick begrüßte den Kreisvorsitzenden Peter Fröhlingsdorf, der im März mit der Konrad-Adenauer- Medaille für seine politische Arbeit geehrt wurde. Als Vorsitzender wurde Heribert Kick einstimmig wiedergewählt. Die Versammlung wählte auch seine drei Stellvertreter Agnes Ilse, Karl Jassmeier und Heinz Strunz mit beeindruckender Mehrheit. Neu dem Vorstand angehören wird Bernd Kaup als Schriftführer, Brunhilde Thiele wird ihn in ihrer neuen Position als Stellvertreterin unterstützen.

Im Anschluss an die Wahlen gab die Leiterin des Fachbereiches Bildung und Soziales bei der Stadt Salzkotten, Lisa Meschede, einen Überblick über die aktuelle Situation der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die im Stadtgebiet leben. Sie stellte dar, wie die Verwaltung mit hohem Arbeitsaufwand und persönlichem Engagement an diese neue Herausforderung herangehe und sich intensiv bemühe, kurzfristig gute Lösungen zu finden. „Neben der sozialen Versorgung spielt der bildungsmäßige Aspekt eine wichtige Rolle. Es muss mit einem längeren Aufenthalt der Flüchtlinge gerechnet werden. Viele haben ihre Kinder mitgebracht. Jetzt kommt es darauf an, diese in Kindergärten und Schulen aufzunehmen“, betonte Meschede. Das sei durch die schon gut gefüllten Klassen und Kita-Gruppen eine große Herausforderung. Parallel dazu werden von verschiedenen Seiten Sprachkurse angeboten.

CDU-Landtagskandidat Bernhard Hoppe-Biermeyer blickte auf die vergangenen fünf Regierungsjahre in NRW zurück und zählte dafür Schwerpunkte der Landespolitik auf. Er erinnerte dabei an erhöhte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, auch in den Bau von Radwegen. Allein in NRW seien es seinen Angaben zufolge 600 Kilometer. Auf seine Initiative habe man die 1000-Meter-Regel zum Schutz der Anwohner bei der Windkraft gesetzlich festgelegt. Die Kommunen hätten aber die Freiheit, selbst weitere Flächen auszuweisen, betonte Hoppe-Biermeyer.

Die Mitglieder wurden auch über das Programm der kommenden Monate der Seniorenunion informiert. So sind am 19. Mai eine Führung durch die fürstbischöfliche Residenz in Schloß Neuhaus mit Kaffeetrinken und am 23. Juni eine Besichtigung mit Führung durch das städtische Klärwerk in Verne mit Abschluss in Schäfermeiers Mühle geplant.

Das 30-jährige Bestehen der Seniorenunion soll am 24. Oktober gefeiert werden. Als Referent hat Landtagspräsident André Kuper bereits sein Kommen zugesagt.