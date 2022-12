Singgemeinschaft Salzkotten spendet 4200 Euro für hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine

Die Sängerinnen und Sänger der Singgemeinschaft Salzkotten haben dem Verein Sertse 4200 Euro zur Verfügung gestellt. Sertse (das ukrainische Wort für Herz) sammelt unbürokratisch und direkt Spenden für hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine und bringt Hilfsgüter in das Land.

Ganz konkret soll mit diesem Betrag ein Kinderheim mit 320 zum Teil traumatisierten Waisenkindern unterstützt werden. Die 4200 Euro sind der Reinerlös der Konzerte, die die Singgemeinschaft Salzkotten am 12. und 13. November in Paderborn in der Kirche St. Heinrich und in Salzkotten in der Marienkirche gegeben hat.

Dort führten sie die Friedensmesse „The Armed Man – A Mass for Peace“ von Karl Jenkins mit großem Erfolg auf. Die Konzerte waren in beiden Kirchen ausverkauft. Karl Jenkins hat dieses Werk im Jahr 2000 geschrieben und es den Opfern des Kosovokrieges gewidmet.