Spuren erwecken im Prozess gegen Großvater aus Salzkotten Misstrauen

Mutmaßlicher Kindesmissbrauch: Mediziner sagen am dritten Verhandlungstag aus

Vor dem Landgericht Paderborn muss sich ein 59-jähriger Großvater verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Enkel missbraucht zu haben, was er bestreitet.

Wie berichtet steht ein 59 Jahre alter Frührentner aus Salzkotten in Paderborn vor der großen Jugendkammer: Er soll seinen kleinen Enkel sexuell missbraucht haben. Während der Angeklagte bestreitet, was sich zugetragen haben soll und seinen kleinen Enkel, der zum Tatzeitpunkt fünf Jahre alt war, der Lüge bezichtigt, hat die Mutter des Jungen sogar WhatsApp-Textnachrichten ihres Vaters dem Gericht überlassen, in denen der 59-Jährige selbst den Übergriff mehr oder weniger direkt einräumen soll.