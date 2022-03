Stadt Salzkotten veranstaltet Dinner unter freiem Himmel – Ort bleibt noch geheim

Nach zwei Jahren Corona-Pause will die Stadt Salzkotten in diesem Jahr das beliebte Dinner in Weiß wieder ausrichten. Bürgermeister Ulrich Berger hat jetzt den Termin für die Veranstaltung unter freiem Himmel bekannt gegeben.

Am Freitag, 3. Juni, soll das Picknick irgendwo in Salzkotten erfolgen.

Das Konzept ist bekannt wie einfach: Alle Gäste kommen in Weiß gekleidet. Wie bei einem Picknick üblich, werden Speisen, Getränke und Tischdeko selbst mitgebracht. Für das Ambiente sorgen musikalische Unterhaltung sowie der Ort, der bis kurz vor dem Event geheim gehalten wird.

Die Karten für das Dinner in Weiß werden beim Sälzerfest, am Sonntag, 10. April, verkauft. Jeder Tisch bietet Platz für etwa acht Personen und kann für 30 Euro am Stand der Stadt Salzkotten von 15 Uhr an erworben werden. Das „Dinner in Weiß“ orientiert sich an der Coronaschutzverordnung.