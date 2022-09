Starthilfe aus Salzkotten für Landwirtschaft  in Malawi

Lawi Hawuhawu hat während ihres Freiwilligenjahres in der Solidarischen Landwirtschaft in Salzkotten-Scharmede viele Erfahrungen gesammelt. In ihrer Heimat Malawi möchte die 25-Jährige nun beruflich durchstarten und Hühner züchten und Gemüse anbauen.

„Tadzuka!“, übersetzt „Wir brechen auf!“, lautet der Name des Projekts, das die 25-Jährige in Malawi leiten wird. Das Rüstzeug dafür hat sie in den vergangenen Monaten während ihres Freiwilligendienstes bei der Solidarischen Landwirtschaft am Vauß Hof in Scharmede erworben.