Steinbruch Niederntudorf: Bürger sehen Mängel im Antrag

Rund 100 Zuhörer in der Kleeberghalle

Salzkotten-Niederntudorf

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Stadtverwaltung, aus der Politik und dem Kreistag haben am Dienstag den Erörterungstermin zur Steinbrucherweiterung in Niederntudorf wahrgenommen. Die Gegner des Vorhabens sehen Ansatzpunkte, dass Gutachten überarbeitet werden müssen und das Verfahren noch einmal in die Offenlegung gehen könnte.

Von Marion Neesen