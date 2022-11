Steinbruch Niederntudorf: Kreis wird Reese-Antrag ablehnen

Weil die CDU die Mehrheit im Salzkottener Rat hat, ist davon auszugehen, dass das städtische Grundstück nicht an die Unternehmensgruppe Reese als Betreiberin des Natursteinbetriebes Stelbrink veräußert oder verpachtet wird. Entweder Ende Januar oder Anfang Februar wird die Grundstücksentscheidung auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses stehen, heißt es aus dem Salzkottener Rathaus.

Wie berichtet hatte die CDU-Mehrheitsfraktion angekündigt, gegen eine Überlassung der etwa drei Hektar großen Fläche an die WMR-Unternehmensgruppe Reese zu stimmen. Bekanntlich wollen die Steinbruchbetreiber die Abbaufläche auf acht Hektar erweitern, wogegen Anwohner Sturm gelaufen sind.

Erst wenn dem Kreis Paderborn die offizielle Stellungnahme der Stadt vorliegt, werde die Genehmigungsbehörde mit dem Antragsteller Kontakt aufnehmen, informiert Kreispressesprecherin Leah Laven auf Anfrage dieser Zeitung. Sollte die Unternehmensgruppe ihren Antrag auf Erweiterung des Steinbruchs nicht zurückziehen, werde der Kreis Paderborn diesen förmlich ablehnen, mit der Begründung, dass die notwendigen Grundstücke nicht zur Verfügung stehen. Auf fachtechnische Details werde dabei nicht mehr eingegangen.

Klaus Kasmann, Leiter des Umweltamtes beim Kreis Paderborn, hatte bereits während des Erörterungstermins in der Kleeberghalle darauf hingewiesen, dass neben dem Genehmigungsverfahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes auch das Abgrabungsgesetz bei der Bewertung des Antrags zur Steinbrucherweiterung berücksichtigt werden muss. Demnach könne eine Genehmigung zur Abgrabung nur erteilt werden, wenn die Grundstücksverhältnisse rechtlich abgesichert seien.

„Kein Ausschlusskriterium für das Erweiterungsvorhaben“

Geschäftsführer Philipp Reese hatte am Dienstag angekündigt, das Vorhaben dennoch weiter verfolgen zu wollen. Die nun nicht mehr zur Verfügung stehende Fläche sei kein Ausschlusskriterium für das Erweiterungsvorhaben. Laut Informationen aus dem Kreishaus muss ein neuer Antrag gestellt werden, sollten die Planungen weiterverfolgt werden. Eventuell könne auf Teile des jetzigen Genehmigungsantrages zurückgegriffen werden. Das sei von der Neuplanung abhängig. Wie lange ein neues Verfahren dauern werde, sei derzeit nicht vorauszusagen.

Bei der Bürgerinitiative knallten beim wöchentlichen Treffen am Mittwoch indes die Sektkorken. Natürlich sei die Nachricht super aufgenommen worden, sagte am Donnerstag Michael Wilmes gegenüber dieser Zeitung. „Sicher ist auch die von Reese angekündigte Verschlimmerung der Verkehrssituation Thema gewesen. Es wird aber bereits in der bestehenden Abbaugenehmigung gefordert, dass der Verkehr Richtung Haaren und nicht durch den Ort abfließen soll“, erläutert Michael Wilmes.

„Alternative Nutzung der Fläche“

Die für Donnerstag, 17. November, geplante Informationsveranstaltung in der Kleeberghalle will die Bürgerinitiative trotz der neuen Situation durchziehen. „Wir werden einen anderen Schwerpunkt setzen. Es wird dann um eine alternative Nutzung der Fläche und Dorfentwicklung gegen“, so Wilmes.

Die AfD-Fraktion im Salzkottener Stadtrat übt indes scharfe Kritik an der CDU und der jüngst getroffenen Entscheidung. Fraktionsvorsitzender Günter Koch wirft den Christdemokraten „Zeitgeist getriebene Biegsamkeit“ und „wirtschaftspolitischen Blindflug“ vor. Die CDU habe zu einer eigenmächtigen Kehrtwende um 180 Grad angesetzt und im Tiefflug die siebenjährigen Planungsarbeiten der eigenen Verwaltung zulasten der Niederntudorfer Firma Stelbrink Natursteinbruch zerschossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hochwertiger Tudorfer Kalkstein sei ein deutschlandweit gefragtes Wirtschaftsgut, der zur örtlichen Wertschöpfung und dem überregionalen Renommee der Stadt Salzkotten bereits seit vielen Jahren seinen Beitrag geleistet habe, so Koch weiter.