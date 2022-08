Steinbruch Niederntudorf: Salzkottener Grüne fürchten Eingriff ins Mikroklima

Salzkotten

In der nächsten Sitzung des Salzkottener Hauptausschusses stehen zwei Bürgeranträge in Zusammenhang mit der Erweiterung des Steinbruchs in Niederntudorf auf der Tagesordnung. Dabei geht es auch um das städtische Grundstück innerhalb des Steinbruchgebietes. Der Hauptausschuss tagt am Donnerstag, 25. August, um 18 Uhr in der Mensa der Gesamtschule.

Von Marion Neesen