Steinbruch Salzkotten-Niederntudorf: Sorge um Natur und Lebensqualität

Salzkotten-Niederntudorf

Etwa 120 Interessierte waren am Mittwoch zur Informationsveranstaltung der Rintelner Unternehmensgruppe WRM Reese in den Natursteinbetrieb Stelbrink am Burscheidweg gekommen. Hier wollte Reese über den Stand der Erweiterungspläne für den Steinbruch informieren. Geschäftsführer Philipp Reese sah sich in einer zeitweise aufgebrachten Atmosphäre mit zahlreichen Fragen und vehementen Vorwürfen konfrontiert.

Von Marion Neesen