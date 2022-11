Steinbrucherweiterung in Niederntudorf: Nur fünf Lastwagen dürfen durch den Ort fahren

Salzkotten-Niederntudorf

Nur fünf Lastwagen täglich dürfen bei ihrer Abfahrt aus dem Niederntudorfer Steinbruch durch den Ort fahren. Das war die überraschende Nachricht, mit der Kreisbaudezernent Martin Hübner schon fast am Ende der Informationsveranstaltung am Donnerstagabend in der Kleeberghalle aufwartete. Offenbar hatten im Ringen um die Erweiterung des Abbaubetriebes bzw. deren Verhinderung alle Beteiligten auf der Grundlage einer bereits abgelaufenen Genehmigung argumentiert.

Von Marion Neesen