Steinbrucherweiterung Niederntudorf: Stadt soll Schutzwürdigkeit des Gebietes prüfen

Ein weiterer Bürgerantrag im Zusammenhang mit der Steinbrucherweiterung in Niederntudorf liegt der Stadtverwaltung Salzkotten vor. Anwohner Rolf Wigand möchte darin die Schutzwürdigkeit der Gebiete am Burscheidweg sowie Unterm Wiesberg untersucht wissen.

Ein Lehrpfad am Rande des Steinbruchs informiert über die geologischen Besonderheiten am Burscheidweg.

Der angesprochene Bereich ist nicht Teil der derzeit geplanten Erweiterungsfläche, sondern befindet sich unterhalb des Burscheidweges Richtung Dorfmitte. Bekanntlich möchte die Unternehmensgruppe Reese als Betreiberin des Natursteinbetriebes Stelbrink die Abbaufläche um 5,6 auf 8,6 Hektar erweitern. Bei dem Naherholungsgebiet Unterm Wiesberg und am Burscheidweg handele es sich um eine einzigartige Kulturlandschaft, die den Status der Schutzwürdigkeit erhalten müsse, schreibt Wigand in seinem Antrag. Neben Kulturgütern wie der Stellbrücke, dem Viadukt, einer historischen Mühle sowie dem Kleinststeinbruch am Burscheidweg zur Gewinnung des Tudorfer Pflasters, der Station des Schullehrpfades sei, befänden sich dort unter anderem ein Kalkbuchenwald mit besonderer Flora und Fauna, Karstphänomene, die Almeaue sowie Quellschwemmkegel- und töpfe.

„Die natürlichen Ressourcen und Kulturgüter im Naherholungsgebiet Unterm Wiesberg/ Burscheid sind Zeugen traditioneller Nutzung und erfüllen darüber hinaus wichtige Funktionen für Natur- und Artenschutz sowie das Landschaftsbild“, begründet Wigand den Bürgerantrag. Sie gelte es zu erhalten. Mit der Erhebung dieses Natur- und Kulturraumes in den Status der Schutzwürdigkeit seien auch die Gewährung von Fördermitteln seitens des Landes und der EU verbunden.

Bürgermeister Ulrich Berger bestätigte auf WV-Anfrage den Eingang des Bürgerantrages. In einer der nächsten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses müsse die Politik nun entscheiden, ob sie der Stadt einen entsprechenden Prüfauftrag erteile. Berger wies darauf hin, dass der genannte Bereich bereits als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sei.

In einem bereits zuvor eingereichten Bürgerantrag hatte Claudia Wigand gefordert, über den möglichen Verkauf des etwa drei Hektar großen stadteigenen Grundstückes innerhalb des Abbruchgebietes in öffentlicher Sitzung zu beraten. Gleichzeitig sollten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, ihre Befürchtungen zu äußern.

„Eine solche Aussprache sieht die Gemeindeordnung nicht vor. Daran hat sich nichts geändert“, so Berger. Damit erinnerte er an eine frühere Sitzung, in der ein Bürgerantrag, der von mehr als 100 Unterstützern getragen wurde, zur Beratung stand. Dabei hätte dann allen Unterzeichnern das Wort erteilt werden müssen. „Das würde die politische Arbeit lahmlegen“, so Berger. Ausnahmen von der Gemeindeordnung könnten nicht gemacht werden. Damit bestünde die Gefahr, dass gefasste Beschlüsse beanstandet würden.

Berger betonte jedoch, dass die Stadt infolge zahlreicher Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern derzeit eine Liste erarbeite, die Grundlage für Verhandlungen mit der Firma Reese sein könne. Bereits im Hauptausschuss Ende Mai 2021 seien insgesamt 15 Punkte vorgestellt worden, denen die Unternehmensgruppe Reese zugestimmt hatte. Unter anderem sollen dabei die möglichen Produktionszeiten nicht voll umfänglich ausgeschöpft, sondern auf den Zeitraum von 7 bis 16 Uhr eingeschränkt sowie Maßnahmen zur Minimierung von Lärm und Staub ergriffen werden.

Wie mit der städtischen Fläche im Planungsgebiet verfahren werden soll, werde erst nach Abschluss des derzeit laufenden BImschG-Verfahrens (Verfahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes) beraten, so Berger. Einen Erörterungstermin hat der Kreis Paderborn für den 25. Oktober angesetzt. „Zeitlich haben wir keinen Druck. Die vielen Gespräche helfen uns herauszufinden, was der Bevölkerung wichtig ist, so dass wir schließlich einen ganzen Strauß an Einwendungen in die Entscheidung einbringen können“, sagte der Bürgermeister gegenüber dieser Zeitung.

In der nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusse am 30. August beraten die Kommunalpolitiker darüber, ob sie dem Erweiterungsvorhaben das städtebauliche Einvernehmen erteilen. Sowohl im derzeit gültigen Regionalplan als auch im Entwurf des neuen Regionalplanes sei das Steinbruchgebiet als Abbaufläche für Bodenschätze ausgewiesen, verwies Berger auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen.