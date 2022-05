Tambourcorps Scharmede ehrt aktive Mitglieder

Aktivenversammlung in der Gaststätte Wiehmeier

Salzkotten-Scharmede

Nach einer zweijährigen Coronapause konnte in Scharmede wieder das Vogelschießen stattfinden. Wie in den Jahren zuvor hielt das Tambourcorps Scharmede dazu eine Aktivenversammlung in der Gaststätte Wiehmeier ab. Dort wurden zuerst die neuen Mitglieder des Vereins begrüßt, anschließend folgten die Ehrungen für aktive Mitgliedschaft.