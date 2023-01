Tankstelle in Salzkotten überfallen

Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hat am Sonntagabend (22. Januar) in Salzkotten die Tankstelle am Kreisverkehr Geseker Straße/Upsprunger Straße überfallen und Bargeld geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Unbekannte den Tankstellen-Shop gegen 20 Uhr und schaute sich zunächst an den Waren-Regalen um, während der 18-jährige Tankwart an der Kasse einen anderen Kunden bediente. Nachdem der Kunde das Geschäft verlassen hatte, wandte sich der eine weiße FFP2-Maske tragende Täter an den Tankwart.

Er drohte den 18-Jährigen mit einem Messer und forderte Geld. Das Opfer gab dem Räuber einige Scheine in die Hand. Als ein weiterer Kunde den Raum betrat, verließ der Täter die Tankstelle – normal gehend – in Richtung Kreisverkehr, um anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der Räuber soll etwa 30 Jahre alt sowie 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Er trug eine dunkelgrüne Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe sowie eine schwarze Mütze. Der Mann war Brillenträger und sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Tatverdächtigen kurz vor oder nach 20 Uhr in Tatortnähe gesehen haben. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang auch ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Erst am vergangenen Donnerstag (19. Januar) hatte ein Mann aus Paderborn eine Tankstelle in Hamm-Heessen überfallen. Der 50-Jährige war aber wenig später in der Nähe des Tatorts von der Polizei festgenommen worden.