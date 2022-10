Team des St.-Josefs-Krankenhauses Salzkotten freut sich über 1000. Baby

1000 Babys haben in diesem Jahr bereits im St.-Josefs-Krankenhaus in Salzkotten das Licht der Welt erblickt. Das sei ein absoluter Rekord, hat die Geburtshilfe der Klinik mitgeteilt.

Das Jubiläumsbaby heißt Finn, und seine Eltern sind aus Geseke zur Entbindung nach Salzkotten gekommen.

„Im letzten Jahr knackten wir die 1000er-Marke erstmals in unserer Geschichte im Dezember. Dass wir nun mehr als sieben Wochen eher unser Jubiläumsbaby feiern können, freut uns sehr“, betont Dr. Birgit Kohlschein, Leitende Oberärztin der Geburtshilfe. „Das zu stemmen, ist nur durch das tolle Engagement aller Kolleginnen und Kollegen möglich“, ergänzt sie.

Schon in den vergangenen Jahren habe es in der Geburtshilfe ein stetiges Geburten-Plus gegeben. Pro Monat betreut das Team rund 100 Geburten. Die intensiven Hilfestellungen auf der Wochenbettstation, die zusätzliche Sicherheit durch die enge Anbindung an das Perinatalzentrum der Frauen- und Kinderklinik St. Louise in Paderborn und vor allem die familiäre Atmosphäre hätten sich weit herumgesprochen, so die Klinik.

Frauen aus Bielefeld, dem Hochsauerlandkreis oder Hessen nähmen weite Fahrten auf sich, um in Salzkotten zu entbinden. „Die gute Erfahrung, die unsere Gebärenden und ihre Partner machen und an andere weitergeben, ist die beste Bestätigung für uns“, freut sich Professor Dr. Lux, Chefarzt der Klinik. „Allerdings wollen wir natürlich die Qualität und die individuelle Betreuung aufrecht halten. Dafür haben wir in allen Bereichen das Personal aufgestockt und angepasst.“