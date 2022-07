Telefonbetrüger setzen  Frau (85) in Salzkotten unter Druck: Hunderte Euro übergeben

Salzkotten

Schon wieder haben Telefonbetrüger im Kreis Paderborn Beute gemacht: Wie die Polizei mitteilt, übergab eine Frau (85) am Mittwoch mehrere hundert Euro an einen falschen Polizisten, nachdem ein angeblicher Bankmitarbeiter angerufen und ihr etwas über eine Buchung an Zalando erzählt hatte.