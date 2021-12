Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus

Salzkotten

Ein Trickdieb hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch in einem Wohnhaus am Habringhauser Weg in Salzkotten Schmuck entwendet. Der Täter klingelte laut Polizei gegen 14.30 Uhr an der Haustür einer Seniorin. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke Salzkotten aus und schilderte, dass es in der Innenstadt zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei.