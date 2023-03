300 Stunden Deutsch gelernt: Ukrainer bestehen in Salzkotten Sprachprüfung

13 Männer und Frauen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, haben jetzt in Salzkotten ihre Sprachzertifikate erhalten. Zuvor hatten sie an einem 300 Stunden umfassenden Deutschkursus der Volkshochschule teilgenommen.

Bürgermeister überreicht Zertifikate an 13 erfolgreiche Teilnehmer

13 Ukrainer haben erfolgreich an einem 300 Stunden umfassenden Sprachkurs in Salzkotten teilgenommen. Bürgermeister Ulrich Berger (5. von links), VHS-Leiter Markus Krick (6. von links) und Insa Burmann, pädagogische Mitarbeiterin der VHS (5. von rechts), haben ihnen jetzt ihre Zertifikate überreicht.

Seit Mitte Mai des vergangenen Jahres lernen sie die deutsche Sprache in Salzkotten. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung“, betonte eine Teilnehmerin des Kurses bei der Übergabe der Zertifikate durch Bürgermeister Ulrich Berger und VHS-Leiter Markus Krick.

Der Deutschkurs wurde durch die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der Stadt Salzkotten organisiert, als sich abzeichnete, dass viele Menschen aus der Ukraine vorerst in Deutschland bleiben würden. Um sich besser zurechtzufinden, sollte der Kurs neben der deutschen Sprache auch kulturelles und landeskundliches Wissen vermitteln.

Mithilfe von Bundesmitteln im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine konnte die Stadt das Angebot finanzieren. Außerdem stellte die Stadt unentgeltlich Räume zur Verfügung und übernahm die Prüfungsgebühren.

Die Deutschprüfung auf dem Sprachniveau A1 haben insgesamt 13 Teilnehmer erfolgreich abgelegt. Sie mussten dafür in einem schriftlichen Teil ihre Hör-, Lese- und Schreibfähigkeiten im Deutschen unter Beweis stellen. In der mündlichen Prüfung zeigten sie außerdem, wie gut sie sich bereits auf Deutsch verständigen können. Fünf Teilnehmer erzielten ein sehr gutes oder gutes Ergebnis in der Prüfung.

Der Kurs in Salzkotten wird fortgesetzt, und die Gruppe bereitet sich aktuell auf die A2-Prüfung vor. Ziel ist es, im Laufe des Frühjahrs fortgeschrittene Deutschkenntnisse nachzuweisen. Als offizielles Prüfungszentrum übernimmt die VHS dann erneut die Organisation der Deutschprüfung. Ansprechpartnerin bei der VHS für Sprachzertifikatsprüfungen ist Insa Burmann (E-Mail: [email protected], Telefon: 05258/93796102).