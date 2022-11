Unfall mit Auto, Bus und Sattelschlepper: zwei Verletzte in Salzkotten

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Montagnachmittag in Salzkotten mit einem Bus und einem Sattelschlepper kollidiert. Zwei Personen erlitten Verletzungen.

Gegen 17.20 Uhr fuhr die 19-Jährige mit einem Fiat 500 auf der Thüler Straße stadtauswärts, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. An der Einmündung zur Straße „Am Wallgraben“ folgte sie der Vorfahrtsstraße in Richtung Geseker Straße. Aus Richtung Thüle kommend bog vor ihr von der Thüler Straße ein Busfahrer (64) mit einem Linienbus – ohne Fahrgäste – in den Wallgraben ein.

Die Autofahrerin wich den weiteren Angaben zufolge nach links aus und fuhr über den Gehweg am Bus vorbei. Beim Einscheren nach rechts auf die Straße touchierte der Fiat die vordere Ecke des Busses. Einige Meter weiter prallte der Fiat frontal auf das Heck des Anhängers eines Schwerttransport-Sattelschleppers. Dessen Fahrer (48) hatte mit seinem Gespann im Stau angehalten.

Die Fiat-Fahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der leicht verletzte Lkw-Fahrer kam zur ambulanten Behandlung ins Salzkottener Krankenhaus.

Der stark beschädigte Fiat wurde abgeschleppt. Am Bus und Sattelanhänger entstanden leichte Schäden. Die Straße „Am Wallgraben“ war für rund eine Stunde gesperrt.