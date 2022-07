Vater und Sohn aus Verlar kurven mit altem Volvo rund um die Ostsee

Wenn der Vater mit dem Sohne auf Reisen geht – dann baut er sich zunächst einmal ein Auto. So jedenfalls stiegen Wilfried Klaus (70) und sein Sohn André (42) in ihr Abenteuer ein, das sie auf einer 7500 Kilometer langen Tour einmal um die Ostsee führen sollte. In diesen Tagen sind die beiden Verlarer wohlbehalten vom Baltic Sea Circle 2022 zurückgekehrt.

Es war wie so oft eine Schnapsidee, die in einer Bierrunde geboren wurde. „Da könnten wir doch eigentlich mal mitfahren“, sagten sich Vater und Sohn, als sie in einer Kölner Kneipe über die Rallye zum Nordkap und zurück plauderten. Als nördlichste Rallye des Erdballs bietet der Superlative Adventure Club aus Hamburg dieses Abenteuer an. Wer mitfahren will, braucht jedoch erst einmal ein mindestens 20 Jahre altes Auto.