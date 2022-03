Solidarische Landwirtschaft in Verne geht an den Start

Salzkotten-Verne

Der Trend geht zu gesunden Nahrungsmitteln. Auch in den ländlichen Regionen schließen sich immer mehr Menschen Vereinen und Organisationen an, die solidarische Landwirtschaft (kurz: Solawi) betreiben. So jetzt auch in Verne, wo sich Mitglieder aus zehn Haushalten zusammengefunden haben, um gesunde, frische Nahrungsmittel selbst zu erzeugen.

Von Hans Büttner