Verkehrsminister zeichnet Salzkottener Mobilitätsmanager aus

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines mehrstufigen Lehrgangs des Zukunftsnetzes Mobilität NRW erhielt Sam Seyfzadeh, der zugleich auch Klimaschutzmanager bei der Stadt Salzkotte ist, jetzt in Düsseldorf eine Urkunde von Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes. Salzkotten ist seit 2018 Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Verkehrsminister Oliver Krischer: „Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanager gestalten die Mobilitätswende und nehmen in Städten, Gemeinden und Kreisen eine wichtige Schnittstellenaufgabe ein: Sie führen gute Ideen zueinander und entwickeln integrierte Mobilitätskonzepte für sichere Fuß- und Radwege oder für gute Anbindungen mit Bus und Bahn und On-Demand-Shuttles. Ihre vernetzende Arbeit trägt zu einer zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Mobilität sowie einer besseren Lebensqualität in den Kommunen bei.“

„Das kommunale Mobilitätsmanagement bietet eine tolle Chance für eine zukunftsfähige Mobilität in Salzkotten und daher freue ich mich, dass nun auch ein ausgebildeter Mobilitätsmanager in unserer Verwaltung tätig ist“, betont Bürgermeister Ulrich Berger.

Mobilitätsmanager helfen dabei, Mobilität über die Abteilungen in der Verwaltung hinweg als Querschnittsthema zu etablieren, damit auch die Mobilitätsangebote in ihrer Kommune von Beginn an miteinander vernetzt geplant werden. Gleichzeitig sorgen sie in der Verwaltung für einen Austausch und die Vernetzung aller beteiligten Abteilungen – vom Tiefbauamt bis zur Pressestelle.

Um Handlungsstrategien für die jeweilige Kommune zu entwickeln, hat das Verkehrsministerium des Landes gemeinsam mit der beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelten Geschäftsstelle des Zukunftsnetzes Mobilität NRW bereits zum zwölften Mal den Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ angeboten.

Sam Seyfzadeh hat im vergangenen Jahr seine Stelle als Klimaschutz- und Mobilitätsmanager in Salzkotten angetreten. Der 51-Jährige stammt gebürtig aus Goch im Kreis Kleve, zog später mit seinen Eltern nach Gütersloh und lebt seit 2009 in Salzkotten. An der Fachhochschule Bielefeld/Abteilung Minden hat er Bauingenieurwesen studiert und anschließend zunächst in einer Hoch- und Tiefbaufirma in Bad Oeynhausen und seit 1998 im Ingenieurbüro Röver in Gütersloh gearbeitet. Sam Seyfzadeh ist verheiratet und hat zwei Kinder.