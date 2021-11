Verkehrsversuch kein Ruhekissen

Anlieger in Scharmede beschweren sich über Lärmbelästigung durch Hindernisse auf der Fahrbahn

Salzkotten-Scharmede

Mit sogenannten „Berliner Kissen“ soll der Schulweg in Scharmede an der Schützenhalle sicherer werden. Derzeit wird dort eine entsprechende Maßnahme erprobt. Offenbar zeigt sie bereits ihre Wirkung in einer Geschwindigkeitsreduzierung. Sie sorgt aber auch für Beschwerden seitens der Anlieger.

Von Johannes Büttner