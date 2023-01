Verner Schützen feiern vier Tage lang 275. Geburtstag

Zum stellvertretenden Oberst wurden Thomas Hesse und zum Adjutanten Ralf Meschede für weitere drei Jahre bei eigener Enthaltung einstimmig wiedergewählt. In Anschluss an die Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes wurden die Mitglieder des erweiterten Vorstandes wiedergewählt. Für sein jahrelanges Engagement als Offizier der Bruderschaft, im Besonderen als Zeltmeister, wurde Jürgen Peitz, der sich nicht wieder zur Wahl stellte, zum Ehrenoffizier ernannt.

Mit einem viertägigen Schützenfest vom 4. bis 7. August feiert die Bruderschaft in diesem Jahr das 275-jährige Bestehen. Mit dem Kaiserschießen am Freitagabend startet das Festprogramm, Höhepunkt des Festes wird der große Umzug am Sonntag, zu dem die Vereine des alten Amtes Salzkotten-Boke eingeladen sind. Weitere Informationen hält die Bruderschaft unter www.schuetzenbruderschaft-verne.de bereit.