VHS-Kurse starten im Februar auch in Salzkotten

Das Angebot im Sprachenbereich umfasst insgesamt 16 Sprachen aus Europa und der ganzen Welt. Zum Programm gehören nicht nur Weltsprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch, sondern auch Niederländisch und Dänisch. Hinzu kommen Sprachen wie Ukrainisch, Koreanisch und Japanisch. Neben dem Erlernen von Sprachkenntnissen sind immer auch kulturelle und landestypische Einblicke fester Bestandteil der Kurse.

Es gibt sowohl Angebote für Anfänger als auch für Teilnehmer mit Vorkenntnissen. Bei einigen Kursen stehen der mündliche Ausdruck und das freie Sprechen im Vordergrund. Erstmals gibt es neben Konversationskursen für Englisch und Italienisch den Kursus „Spanisch sprechen!“. Auch der „Tea Time Talk“ in Anlehnung an die beliebte britische Tradition ist wieder im Programm vertreten. Neu ist bei der VHS vor Ort unter anderem eine eintägige Reise durch Japans Sprache und Kultur in Verbindung mit einem Kochkursus.

In allen Sprachkursen der VHS vor Ort können Interessierte am ersten Termin unverbindlich schnuppern, bevor sie sich für eine Teilnahme am Kursus entscheiden. So können sie besser einschätzen, ob Sprachniveau und Kursaufbau zu ihren Vorkenntnissen passen. Um zu schnuppern, ist nur eine vorherige Anmeldung notwendig unter Telefon 05258/937960 oder über die Internetseite der VHS unter www.vhs-vorort.den. Darüber hinaus bietet Insa Burmann aus dem pädagogischen Team eine kostenfreie Sprachlernberatung an. Nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon 05258/93796102 oder E-Mail [email protected]) kann die Beratung telefonisch oder digital erfolgen.