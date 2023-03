Karl-Udo Lütteken geht in den Ruhestand

Karl-Udo Lütteken (rechts) verlässt die Verbund-Volksbank OWL und geht in den Ruhestand. Die repräsentativen Aufgaben und die vorstandsseitige Zuständigkeit für die Regionen Brilon und Büren-Salzkotten liegen künftig in der alleinigen Verantwortung von Thorsten Wolff (links).

„Karl-Udo Lütteken ist ein in der Region verwurzelter Genossenschafts-Banker mit Leib und Seele und mit hoher fachlicher Kompetenz. Ausgezeichnet haben ihn vor allem seine strategische Weitsicht, sein Gefühl für die Bedürfnisse der Kunden und seine Empathie im Umgang mit den Mitarbeitern“, würdigt Peter Gödde, Aufsichtsratsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL, die Verdienste des 65-Jährigen. Die offizielle Verabschiedungsveranstaltung von Karl-Udo Lütteken findet Anfang Juni in Brilon statt.

1974 begann Karl-Udo Lütteken seine genossenschaftliche Karriere mit der Ausbildung bei der Volksbank Siedlinghausen (heute Volksbank Sauerland). 1992 fing er als Leiter Gesamtbanksteuerung bei der Volksbank Brilon an und wurde dort zehn Jahre später Vorstand. So hatte er maßgeblichen Anteil an der strategischen Weiterentwicklung der Bank durch die Fusionen mit der Volksbank Büren-Salzkotten (2012) und mit der Verbund-Volksbank OWL im vergangenen Jahr.

„Mit Karl-Udo Lütteken verlässt uns ein bei Kunden und Kollegen hochgeschätzter Mensch und Fachmann, dessen Rat, Leidenschaft und Tatkraft wir vermissen werden. Er war einer der maßgeblichen Wegbereiter der Fusion mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und hat die sich damit bietenden Chancen erkannt. Hierfür sind wir ihm sehr dankbar“, erklärt Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL.

Fusion als krönender Abschluss

Zwischenzeitlich war Lütteken auch für einige Jahre als Verbandsprüfer beim Westfälischen Genossenschaftsverband in Münster tätig. Von 2008 bis 2019 war er zudem Mitglied im Vorstand der Bankleitervereinigung. Lütteken blickt mit großer Zufriedenheit auf seinen Weg innerhalb der genossenschaftlichen Familie zurück. „Die erfolgreiche Fusion im vergangenen Jahr ist für mich der krönende Abschluss dieses Weges. Wir haben so die lokale Identität der Volksbank Brilon und der Volksbank Büren-Salzkotten als regionale Zweigniederlassungen weiter gestärkt. So ist auch in Zukunft individuelle Kundennähe und Kontinuität in der Beratung vor Ort gewährleistet.“ Der 65-Jährige freut sich jetzt vor allem auf mehr Zeit für seine Familie samt Enkelkind, seine Hobbies und seine ehrenamtlichen Aufgaben.

Die repräsentativen Aufgaben und die vorstandsseitige Zuständigkeit bei der VerbundVolksbank OWL für die Regionen Brilon und Büren-Salzkotten liegen künftig in der alleinigen Verantwortung von Thorsten Wolff, der bis zur Fusion im vergangenen September zusammen mit Lütteken den Vorstand der ehemaligen Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten bildete. Damit wird eine Kontinuität mit einem den regionalen Kundinnen und Kunden bestens vertrauten Vorstandsmitglied gewährleistet.

Wolff ist seit der Fusion im September stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL. Der 49-Jährige ist ein echtes „Eigengewächs“. Seine Laufbahn startete der Diplom-Bankbetriebswirt 1994 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Paderborn und sammelte später umfassende Führungserfahrungen in den Vorgängerinstituten der heutigen Verbund-Volksbank OWL. Ab 2009 war er Bereichsleiter Unternehmenskunden bei der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold. Ein Jahr später wurde er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. 2015 wurde er an der Seite von Karl-Udo Lütteken Vorstand der ehemaligen Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten.