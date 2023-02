Mehr als ein Dutzend Vorträge und Seminare der Veranstaltungsreihe „Verein(t) durch Ehrenamt“ richten sich an Vereinsvorstände und ehrenamtliche Akteure. Die Volkshochschule für Salzkotten, Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof und Geseke bietet die Reihe von Februar bis Mai überwiegend online an.

Viele Menschen leisten einen freiwilligen Beitrag zum Gemeinwesen: ob im Sportverein, in der Seniorenbetreuung, in der Jugendarbeit, in der Flüchtlingshilfe, im kulturellen Bereich oder im Umweltschutz. Dieses Engagement gilt als ein wesentliches Fundament für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft und wird vor allem dort benötigt, wo Menschen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.

VHS-Leiter Markus Krick erläutert die Beweggründe für das digitale Format: „Auf diese Weise erreichen wir die ehrenamtlichen Akteure unabhängig von ihrem Wohnort und ermöglichen ihnen die Teilnahme ohne großen zeitlichen und organisatorischen Aufwand.“ Durch die Einsparung von Reisekosten der Referenten sei es der VHS ferner möglich, die Online-Veranstaltungen gebührenfrei anzubieten. Einzelne Präsenzangebote ergänzen die Veranstaltungsreihe.

Referenten

Inhaltlich reicht das Themenspektrum von der praktischen Vereinsarbeit über die Gewinnung und Bindung ehrenamtlicher Akteure bis hin zu Fragen der finanziellen Förderung sowie der Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Auch sensible Themen wie die Vorbeugung sexualisierter Gewalt im Verein oder die Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes sind Bestandteile der Initiative.

Als qualifizierte Referenten konnte die VHS unter anderem Patrick Busse, Vereinsberater und Geschäftsführer des TV Lemgo, Thomas Hendele, Media Manager der Stadt Bielefeld und Berater für digitale Kommunikation, Stefan Lütkemeier, Referent der Warsteiner Schützenkonferenz, Jessica Nolte, Kinder- und Jugendförderung beim Jugendamt des Kreises Paderborn, oder Marion Neesen, Redakteurin dieser Zeitung, gewinnen.

Zahlreiche Vereine und ehrenamtliche Akteure im Verbandsgebiet der VHS werden zur Teilnahme an den Vorträgen und Seminaren eingeladen. Hierzu versendet die VHS per E-Mail eine digitale Broschüre, die alle Informationen sowie die Möglichkeit zur unkomplizierten Onlinebuchung der einzelnen Veranstaltungen enthält.

Auf den Internetseiten der VHS unter www.vhs-vor-ort.de steht die Broschüre auch als Download zur Verfügung. Die Anmeldung ist außerdem telefonisch in den Bürgerbüros der VHS-Verbandsstädte Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg möglich.