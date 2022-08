Volles Programm beim Hederauenfest

Alle Programmpunkte tatsächlich auch zu erleben, wird aber sicherlich nicht nur einer zweiten Halbzeit, sondern womöglich einer Verlängerung bedürfen. Seit weit mehr als 30 Jahren steht das Hederauenfest im Terminkalender der Stadt Salzkotten und hat sich im Laufe der Jahrzehnte oft gewandelt. Bewährtes taucht im Programm immer wieder auf, Neues ist hinzugekommen. Wegen der Pandemie konnte das HAF zuletzt 2019 gefeiert werden. Im Jubiläumsjahr (775 Jahre Stadt Salzkotten) starten die Organisatoren nun wieder durch.

Der Startschuss fällt am Freitag, 26. August, um 17 Uhr mit der Eröffnung des Streetfood-Festivals an der Saline. Die offizielle Eröffnung samt Bierfassanstich, für den der Bürgermeister noch ein bisschen trainieren will, weil er aus der Übung gekommen sei, ist dann um 19.30 Uhr an der Hederbühne in den Hederauen. Doch eigentlichen haben die Organisatoren der Aktionen an der Ölmühle das HAF um einen Abend verlängert. Der Verein kulturhistorischer Bauten und Bauwerke lädt schon am Donnerstagabend zur Weinprobe ein. „Schließlich müssen wir ja testen und wissen, was wir anbieten“, sagte Vorsitzender Klaus Ellermannn.

Dirk Witulski, Vorsitzender des Salzkottener Verkehrsvereins und damit Vertreter der Einzelhändler, hofft auf einen erfolgreichen verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr). Denn die vergangenen zwei Jahre seien für die Kaufmannschaft sehr schwierig gewesen. Dabei helfe sicherlich die an diesem Tag für den Autoverkehr gesperrte B1. „Damit ist ein entspanntes Flanieren auf der Lange Straße möglich“, so Witulski. Gleichzeitig steuern die Einzelhändler Aktionen zur Unterhaltung bei.

Zu den neuen Attraktionen im Programm zählt ein Bullriding. Es wird die Sälzerolympiade aus Mülltonnenrennen, Schubkarrenrennen und Kistenstapeln ersetzen. „Im Jubiläumsjahr wollen wir einmal etwas Neues ausprobieren“, sagt Inge Adrian, HAF-Organisatorin bei Salzkotten Marketing. Auch hier sind wieder Teams am Start, die ermitteln, wer sich am besten auf dem widerspenstigen mechanischen Bullen halten kann. Anmeldungen dafür sind noch erwünscht.

Beste Unterhaltung verspreche auch das Kneipenquiz und das Glasblassing auf der Hederbühne, ist Inge Adrian überzeugt. Beim Glasblassing wird auf Flaschen Musik gemacht. Ein ähnliches Unterfangen hat auch der Musikverein Upsprunge vor. Die Musiker laden zum Mitmachen bei der Becherpercussion ein.

Jede Menge Livemusik wird es außerdem auf der Hederbühne und an der Ölmühle geben. Unter anderem dabei sind DJ Matthies, Modern Walking, Happysoundmusic, Cop Connection sowie der Spielmannszug Salzkotten, der Musikverein Frohsinn Verne und der Musikverein Upsprunge. Ebenso wird die große Party am Samstagabend mit der Liveband Moodish gefeiert.

Highlights werden außerdem wieder die Entenrallye, der Hederzauber mit der Wassershow der freiwilligen Feuerwehr Harsewinkel, der Frauen-Flohmarkt „Glanzstücke“ sowie die Oldtimerausfahrt „Sälzer Classic“ und die Präsentation der Treckerfreunde sein. Ebenso umfangreich ist das kulinarische Angebot vom fairen Brunch mit internationalen und regionalen Produkten über selbst gemachte Kuchen bis hin zu den Kreationen beim Streetfood-Festival.

Eine Anreise empfiehlt Bürgermeister Ulrich Berger übrigens mit dem Stadtbus; oder mit dem Fahrrad. An der Sälzerhalle wird die Kita Regenbogen einen bewachten Abstellplatz anbieten. Der Erlös daraus, wird später in die Anpflanzung von Bäumen umgesetzt.

Wie die beiden HAF-Halbzeiten inklusive Verlängerung ausgehen werden, hängt sicher auch von den Besucherzahlen ab. „Wir freuen uns, wenn die Stadt voll ist“, sagte Berger und hofft, dass Salzkotten mit dem HAF wieder punkten kann.